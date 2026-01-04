Hoy 4 de enero, la cantautora Ana Tijoux se presenta en concierto en el Zócalo de la CDMX para cerrar el festival Luces de invierno 2025.

Así que prepárate para disfrutar de este último día de actividades con el concierto de Ana Tijoux en el Zócalo, a continuación te dejamos todos los detalles de horario y hora en la que termina el show para que no te pierdas de nada:

Telonero: Sin telonero Concierto principal con Ana Tijoux: 8:15 pm - 9:30 pm Duración: Se estima 8 horas totales de música Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas Hora en la que termina: Alrededor de las 9:00 de la noche Otros artistas en concierto:

1:00 pm - 2:00 pm - Ari Vargas

2:00 pm - 3:00 pm - Orquesta Infantil de la Magdalena Contreras

4:00 pm - 4:45 pm - Camila Guevara

5:00 pm - 5:50 pm - Valeria Jasso

6:05 pm - 7:10 pm Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buena Vista Social Club

Ana Tijoux en el Zócalo cierra el festival Luces de invierno 2025

La celebraciones capitalinas por la temporada decembrina, llegarán a su fin en el festival Luces de invierno 2025 con concierto de la cantautora Ana Tijoux en el Zócalo.

Por lo que será una jornada que promete tener no solo conciertos en vivo, sino también varias actividades con las esculturas luminosas, túneles de luz, nacimientos, árboles y nochebuenas .

Te recomendamos llegar con antelación, pues recuerda que Ana Tijoux será quien cierre los conciertos en el Zócalo, sin embargo, las presentaciones en vivo comenzaron desde la 1:00 de la tarde.