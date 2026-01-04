La cantautora Ana Tijoux llega al Zócalo de la capital del país para dar cierre al festival Luces de invierno 2025 este domingo 4 de enero en concierto.

Por lo que ya te tenemos todos los detalles setlist, horario, telonero y demás para que no te pierdas de nada en el concierto de Ana Tijoux en el Zócalo.

Telonero: Sin telonero Concierto principal con Ana Tijoux: 8:15 pm - 9:30 pm Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas Otros artistas en concierto:

1:00 pm - 2:00 pm - Ari Vargas

2:00 pm - 3:00 pm - Orquesta Infantil de la Magdalena Contreras

4:00 pm - 4:45 pm - Camila Guevara

5:00 pm - 5:50 pm - Valeria Jasso

6:05 pm - 7:10 pm Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buena Vista Social Club

Posible setlist del concierto de Ana Tijoux en el Zócalo hoy 4 de enero

Hoy 4 de enero es el concierto de Ana Tijoux en el Zócalo de la CDMX con el que se cierra el festival Luces de invierno 2025.

Por lo que será una noche que promete para los capitalinos con lo mejor de la música de Ana Tijoux.

Se espera que posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Ana Tijoux en el Zócalo sean los siguientes: