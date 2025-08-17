Disney+ presentó el tráiler de LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past, donde dan a conocer la fecha de estreno de esta miniserie.

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past mantendrá la misma premisa que la anterior entrega en Disney+, aunque presentando nuevos personajes.

¿Cuándo se estrena LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past en Disney+?

De acuerdo con el tráiler de Disney+, LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past se estrenará el próximo 19 de septiembre de 2025.

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past llegará a Disney+ con 4 episodios completos, que podrás ver el mismo día de estreno.

A new piece of the story has arrived.



LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past, a four-piece special event, lands September 19 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/NDBldFTAo2 — Star Wars (@starwars) August 14, 2025

A diferencia de otras series de la franquicia o de la misma Disney, en esta ocasión se decidió sacar todos los capítulos en una entrega debido a que se trata de una miniserie.

Por lo general, las series animadas de este estilo suelen estrenar todos sus capítulos en Disney+ en un mismo día.

Esto con el fin de que los fans las puedan ver sin interrupciones, además de que al ser de corta duración, no hace sentido que tengan un estreno semanal.

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past (Disney)

¿De qué tratará LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past?

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past nos presenta una historia alternativa de toda la saga de La Guerra de las Galaxias.

Para LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past, la trama se centrará más en la trilogía de precuelas, donde algunos eventos han sido alterados.

Será deber del joven Sig Greebling arreglar todo lo ocurrido, en principio porque todas estas alteraciones fueron su culpa al mover un artefacto de un templo Jedi.

La primera entrega fue bastante aplaudida por los fans, ya que muestra escenarios bastante curiosos que solo se habían ocurrido en las teorías más locas.

Más porque la serie no altera el canon como tal, siendo más un producto para no tomarse en serio por parte de los warsies.