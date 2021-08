Yuya enseña su panza de embarazo; es más grande que ella (FOTOS)

Hace algunos meses Yuya y Siddhartha causaron gran revuelo en redes sociales por anunciar el embarazo de la youtuber.

Fue el pasado 12 de junio que Yuya sorprendió a todos sus fans con una publicación en la que se podía leer al inicio del texto: “Voy a ser mamá”.

Desde entonces, los fans de la Mariand Castrejón no pudieron ocultar la emoción por su embarazo.

Yuya anuncia su embarazo (@yuyacst / Instagram )

Incluso hubo varios usuarios que se mostraron bastante interesados por el género del bebé; por lo que Siddhartha aclaró en un post que sería un niño y llevaría el nombre de Mar.

Yuya confiesa que no quiere comprarse ropa de embarazo

Por su parte, Yuya se ha mostrado bastante feliz en el proceso de su embarazo, por lo que en varias ocasiones se le ha visto mostrando su panza por medio de fotos o videos.

Fue durante este 6 de agosto que Yuya realizó una serie de videos en sus historias de Instagram, donde habló acerca de como se ha sentido en estos últimos días.

“No puedo respirar muy bien, la barriga está creciendo a cada parpadeo que doy” Yuya

Luego de eso, confesó “estar aferrada” a no comprarse ropa de embarazo. Esto debido a que no considera viable comprarla, si dentro de unos meses ya no le va a quedar.

“Yo sigo aferrada a la idea de no comprar ropa que después no me quede (...) Entonces estoy aferrada a seguirme poniendo mi ropita de toda la vida” Yuya

Yuya (@yuyacst/Instagram)

Yuya mostró ante sus fans su panza de embarazo

Luego de explicar que no desea comprar ropa de embarazo debido a que no desea que “en unos meses se quede olvidada”, Yuya pasó a explicar que aún faltan dos meses para que nazca su hijo .

Por lo que todo indica que debe tener alrededor de siete meses de embarazo.

“Pero claro que se me ve una barrigona porque siempre la traigo de fuera. Ahora mis blusas solo me tapan las bubis porque todo te crece, ¡Amigos, todo te crece! Es que esto está impresionante y todavía faltan como unos dos mesecitos” Yuya

Posteriormente, Yuya comentó que los primeros meses no le había crecido mucho la panza, así que pensó que no le crecería tanto.

Historia de Instagram (@yuyacst/Instagram)

Sin embargo, en este último mes le creció mucho; así que no dudó en documentar el gran y significativo cambio con sus fans.

“Tenia una barriga muy pequeñita y pasaba un mes, dos, tres, cuatro cinco, y pensé que no me iba a crecer mucho la panza. Y de pronto... ¡Es que les quiero mostrar esto!”

Fue así que Yuya pasó otro video donde se mostró a ella en diferentes poses, dejando al descubierto su panza.

Además, acompañó la publicación con un texto en el que se lee “Los saluda Mar desde su casa temporal”.