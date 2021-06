Yuya está embarazada; ella y Siddhartha van a ser papás de Mar

Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, sorprendió a sus seguidores al compartir que está embarazada. A través de su cuenta de Instagram la youtuber mostró su felicidad junto con a Siddhartha.

A través de sus redes sociales, Yuya y Siddhartha revelaron que serán padres de Mar.

En su cuenta de Instagram, Yuya compartió una imagen en blanco y negro en la que aparece junto con el cantante Siddhartha y muestra su pancita.

En su mensaje se dijo muy feliz con la noticia y aseguró que no sabía como compartirlo con sus seguidores, pero aseguró que se encuentra en uno de los mejores momentos.

En su mensaje Yuya no pudo ocultar su emoción y destacó que siente que es el momento adecuado.

“Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”

Yuya también compartió un video en la que le dedicó unas palabras a su bebé y mostró que se siente agradecida con el cariño que le han mostrado sus seguidores.

De acuerdo con el video, Yuya tiene seis meses de embarazo. Sin embargo la youtuber señaló que este tiempo le sirvió para disfrutar de cosas nuevas.

En el video también se muestra junto a su pareja Siddhartha quien se muestra muy emocionado y comparte que ya se le puede ver la pancita de embarazo.

Se muestran imágenes del ultrasonido y de algunos momentos que pasó la pareja al enterarse que serían papás.

Yuya destacó que realizó la publicación como una carta para su bebé, para que siempre sepa que fue muy querida desde el primer momento.

En el video Yuya puntualizó que le pusieron Mar porque significa inmensidad.

Aunque no muestran muchas fotografías juntos, Siddhartha también compartió tres fotografías junto con Yuya y señaló que pronto serán tres.

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido, sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito”

Siddhartha