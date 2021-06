¿Yuya se compromete con Siddhartha? La youtuber habla sobre su boda

Durante casi dos años de relación con Siddhartha, Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, ha decidido mantener su vida privada lejos de los reflectores.

Sin embargo a principios de mayo la youtuber se convirtió en tendencia al aparecer junto con su novio. Tras mostrar su amor, muchas personas le cuestionaron si ya se habría comprometido.

En su más reciente video, Yuya respondió algunos de los cuestionamientos de sus seguidores, incluso sobre su relación con Siddhartha.

De acuerdo con la youtuber una de las preguntas que más recibe a través de las redes sociales es sobre “¿cuándo se casa?” y si lo haría próximamente.

Ante estos cuestionamientos Yuya fue tajante y aseguró que ella prefiere llevar el compromiso con su pareja más allá de lo que una fiesta o un papel puedan decir.

La influencer destacó que incluso tiene un problema con la palabra casamiento.

“Nunca ha sido mi deseo más febril, creo que no necesito de casarme. Hay es que a mi esa palabra hasta me da algo, cásate, te voy a casar, pero son cosas mías”

Yuya destacó que si es para celebrar el amor ella si haría una fiesta, pero destacó que no necesita firmar nada para comprometerse con su pareja.

“Yo considero que no necesito de un casamiento, firmar cosas como para comprometerme con alguien. Comprometerme bajo los términos que ambos decidamos, creo que con eso yo la armó super bien (…) Si de festejar el amor se trata pues una pinche partisonga esa si que me la armó”

Pese a que ella no lo necesita, la empresaria no negó que en un futuro pueda llegar al altar.

“Nunca digas de esa agua no beberé (…) no se sabe, conmigo no se sabe, pero no está dentro de mis planes, al menos por ahora”

Yuya