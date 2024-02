Yuri, de 60 años de edad, cree que Luis Miguel, de 53 años, perderá la voz por tanto concierto sin parar.

Tras varios años ausente de los escenarios y rumores que lo ponían en el retiro, Luis Miguel volvió en 2023 con una ambiciosa gira que lo llevó a varios países.

Ante el éxito de sus conciertos, Luis Miguel anunció más conciertos para este 2024, lo que lejos de favorecer su carrera, podría llevarlo, ahora sí, al retiro.

Así lo cree su colega Yuri, quien se dijo preocupada de que la apretada gira de conciertos de Luis Miguel lo lleve a perder la voz, tal como le sucedió a ella años atrás.

Yuri dice que sufrió lo mismo que Luis Miguel (Especial / Instagram @oficialyuri y cuartoscuro.com)

Yuri advierte que la voz de Luis Miguel sufrirá graves daños si no se toma un tiempo de descanso entre conciertos

En entrevista para ‘Ventaneando’, Yuri dijo reconocer á Luis Miguel como una de las voces más importantes de México.

Por ello, Yuri expresó su preocupación al saber que Luis Miguel tiene tantos conciertos agendados, sin espacio para descansar. “Yo veo a Luis Miguel y digo, Padre, cuídale esa voz”, comentó.

Yuri consideró que la apretada gira de conciertos de Luis Miguel suena imposible de realizarse sin que su voz sufra graves daños por la falta de descanso.

“No quiero que pierda la voz mi Luis Miguel, ningún ser humano aguanta tantos conciertos seguidos, yo hago cuatro y ya estoy pidiendo... araño paredes”. Yuri

Yuri (@oficialyuri / Instagram)

Yuri prefirió no ver en concierto a Luis Miguel al notar que su agotamiento es tal que ya ni sus éxitos puede cantar

La cantante dijo que el cansancio ya es evidente en Luis Miguel, según lo pudo apreciar en un video que miró antes de acudir a verlo en concierto.

Con base en su expertise, Yuridia dijo haber notado que en sus actuales conciertos, Luis Miguel ya nni siquiera ha podido interpretar correctamente sus éxitos musicales.

“Yo lo vi el otro día en un video y ya no quise ir a verlo, yo como cantante me sentí mal nada más de verlo porque no llegaba a ningún agudo, no llegaba a ninguna canción que a mí me gusta escuchar de él”. Yuri

Yuri aclaró que con sus comentarios no quiere decir que Luis Miguel ya no tenga voz, sino que ha llegado a un nivel de desgaste que ya no puede cantar como al inicio de su gira y tiene que tomar atajos para terminar sus shows.

“No vamos a decir que Luis Miguel No tiene voz, no, Luis Miguel tiene tronco de voz, escuchenlo cuando comenzó la gira, ahí es Luis Miguel, pero ahora ya no es él, está poniendo a la gente a cantar” Yuri

Yuri (Agencia México )

Yuri recuerda cuando la alta carga de trabajo la llevó a quedar afónica en pleno concierto

Yuri dijo que cuando era joven, ella abusó de sus cuerdas vocales al grado que un día, en pleno concierto, se quedó afónica.

Los cantantes suelen usar cortisona para desunflamar sus cuerdas vocales y poder seguir cantanto pese a la carga de trabajo. Ante ello, Yuri señaló que el uso del fármaco en exceso es peligroso y por eso ella se cuida mucho.