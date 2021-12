YosStop se pone al día y por fin ve ‘El juego del Calamar’, tras salir del penal femenil de Santa Martha Acatitla. La youtuber compartió su opinión sobre uno de los grandes éxitos de Netflix.

A finales del mes de noviembre, Yoseline Hoffman salió en libertad luego de permanecer cinco meses recluida acusada por el delito de pornografía infantil.

Tras salir de la cárcel, YosStop se ha mantenido muy activa en sus redes sociales compartiendo cómo vive estos momentos en compañía de sus seres queridos.

Desafíos de 'El Juego del Calamar' (Netflix)

A más de tres meses de su estreno, YosStop por fin ve ‘El juego del Calamar’

‘El juego del Calamar’ se estrenó el pasado 17 de septiembre en Netflix, la serie coreana se convirtió en todo un suceso en la plataforma.

Tras el éxito de ‘El juego del Calamar’ ya se planea en una segunda temporada, sin embargo hay personas que no pudieron ver esta popular serie.

Tal fue el caso de YosStop, quien compartió con sus seguidores que apenas había tenido la oportunidad de ver ‘El juego del Calamar’.

En sus Instagram Stories, YosStop compartió sus primeras opiniones tras ver ‘El juego del Calamar’. La youtuber incluso les preguntó a sus seguidores si a ellos les había gustado la serie.

Aunque no fue muy concreta, YosStop reveló las cosas que más le gustaron sobre ‘El juego del Calamar’.

Sin embargo hubo una cosa que le hubiera gustado que fuera diferente pues es algo que considera que le faltó para ser una gran serie.

“Acabo de terminar de ver ‘El juego del Calamar’, si me gustó. Creo que me esperaba un final más perro, pero está padre. Me gustan mucho las tomas, los colores, está padre” YosStop

YosStop niega que cobre por entrevista

Luego de que Pati Chapoy reveló que YosStop le había pedido más de 1 millón de pesos para darle una entrevista, la youtuber respondió a la polémica.

En conversación el youtuber Roberto Martínez, YosStop reveló que no ha pedido dinero por dar entrevistas e incluso lamentó que haya mucha desinformación.

YosStop destacó que han sacado mucha información sobre ella que no es verdad y que las personas lo han creído.

“Cada rato sacaban cosas que no eran verdad de mí, hasta la fecha siguen sacando cosas que no son ciertas, aún no entiendo porqué a los medos les gusta inventar” YosStop

De acuerdo con YosStop jamás le ha contestado a un medio del espectáculo. Sin embargo destacó que si así fuera estaría en todo su derecho de cobrar.