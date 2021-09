‘El juego del calamar’, la nueva serie sensación de Netflix

‘El juego del calamar’ (Squid Game), serie surcoreana que se estrenó el pasado 17 de septiembre, se ha convertido en la nueva sensación de Netflix.

En la última década, las series coreanas la han roto en Asia, pero sólo ‘El juego del calamar’ ha logrado ser considerado el mejor programa de Netflix en EU. ¿A qué debe su éxito?

¿De qué trata ‘El juego del calamar’?

‘El juego del calamar’ es un drama de supervivencia de nueve capítulos que narra la historia de un grupo heterogéneo de personas con graves problemas económicos.

Para solucionarlos, entrarán en un misterioso juego de apariencia infantil, que resulta en dinámicas letales, organizadas por misteriosos anfitriones con máscaras y overoles rojos.

Pese a ello, los participantes deciden continuar, ya que el premio puede solucionar su vida: casi 775 millones de pesos. En contraste, los perdedores se llevan un balazo en la cabeza.

‘El juego del calamar’: ¿Cómo fue su proceso creativo?

Hwang Dong-hyuk, creador de ‘El juego del calamar’, que originalmente fue concebido como una película, se dice satisfecho con los resultados.

Sin embargo, el éxito también le ha valido acusaciones de plagio, ante las cuales no ha dudado en hablar sobre el proceso creativo de la serie:

“Admito abiertamente que me he inspirado mucho en los cómics y la animación japoneses a lo largo de los años. Cuando comencé, yo también estaba en apuros económicos y pasaba mucho tiempo en cafés, leyendo cómics como ‘Battle Royale’ y ‘Liar Game’. Llegué a preguntarme cómo me sentiría si participara yo mismo en los juegos. Pero encontré los juegos demasiado complejos, y para mi propio trabajo me enfoqué en usar juegos para niños“ Hwang Dong-hyuk, creador de ‘El juego del calamar’

En entrevista con Variety dio algunas pistas sobre las bases que han hecho de ‘El juego del calamar’ una sensación en todo el mundo.

“Quería escribir una historia que fuera una alegoría o una fábula sobre la sociedad capitalista moderna, algo que representara una competencia extrema, algo así como la competencia extrema de la vida. Pero quería que usara el tipo de personajes que todos conocemos en la vida real” Hwang Dong-hyuk, creador de ‘El juego del calamar’

Como ejemplo, el creador de ‘El juego del calamar’ destacó el hecho de que cualquiera puede identificarse con los personajes:

“Como juego de supervivencia, es entretenimiento y drama humano. Los juegos representados son extremadamente simples y fáciles de entender. Eso permite a los espectadores concentrarse en los personajes, en lugar de distraerse tratando de interpretar las reglas“ Hwang Dong-hyuk, creador de ‘El juego del calamar’

¿Cuándo saldrá la segunda temporada de ‘El juego del calamar’?

Como sucede con todo programa exitoso, ahora los fans se preguntan cuándo podrán ver una segunda temporada de ‘El juego del calamar’.

La respuesta de Hwang no les gustará mucho, pues dijo que hacer la serie fue un proceso largo y estresante, por lo que no planea repetirlo, al menos, todavía no.

Con información de Variety