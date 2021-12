YosStop habla sobre su estancia en prisión: “Tenía conversaciones imaginarias” (VIDEO)

La creadora de contenido Yoseline Hoffman, reconocida como YosStop habló sobre su estancia en prisión: “Tenía conversaciones imaginarias”, aseguró.

YosStop vivió uno de los momentos más duros de su vida al permanecer en cinco meses en el reclusorio Santa Martha Acatitla.

En entrevista para el podcast de Roberto Martínez, YosStop confesó que, el estar recluida le afectó mentalmente.

“Todo el tiempo eran altibajos, un día podía estar más tranquila y un día me agarraba una depresión bien fea, mi mente me jugaba chueco”, declaró la creadora de contenido.

YosStop (Instagram)

“Como estas sola todo el tiempo, y estás encerrada, no tienes nada qué hacer, o sea la mente te juega gacho, por eso digo que es una guerra contra ti mismo”, agregó YosStop.

Compartió que al permanecer sola durante tantas horas “tenía conversaciones imaginarias e innecesarias”.

“De repente estaba bien, de repente estaba mal o semanas, por etapas, pero ya al final me sentía tranquila; sí logré encontrar esa paz que necesitaba” YosStop

Finalmente, YosStop encontró un balance y sobrellevó la soledad, “Como que solté y dije, ya que venga lo que tenga que pasar”, dijo.

Reveló que su celda “no era grande, era chiquito y tenía dos planchas donde ponían colchones, como de tres por tres”.

YosStop expuso que, aunque le permitían salir de su celda, era “un pasillito súper chiquito y ahí no había actividades, todo el tiempo era luz artificial”.

Compartió también algunos pormenores sobre sus compañeras en el reclusorio: “En un inicio éramos tres personas y luego éramos seis personas, podíamos caminar, hacer ejercicio pero no había actividades, solo había zumba”, narró.

YosStop relató que logró conectar únicamente con una persona, con quien compartió celda.

“Hubo un mes que pusieron a otra persona conmigo y sí conecté con ella, pero cuando se la llevaron a otro lado, sentí súper feo, creo que cuando estas acompañada hay algo más ameno”, contó.

“La realidad es que con las otras personas no pude conectar” YosStop

Confesó que en prisión “te encierran desde las ocho de la noche, no tienes nada qué hacer”.

YosStop se reencuentra con sus perros (@justyoss / Instagram)

YosStop logró conectar con su espiritualidad en prisión

YosStop reveló que en el reclusorio Santa Martha Acatitla logró conectarse con su espiritualidad, tras buscar alternativas para sentirse plena.

“Llego a un lugar donde estoy en catarsis total, donde siento que me voy a volver loca, no tengo atención de salud mental y estoy buscando por todos lados cómo sobrevivir”, relató.

“Yo le decía a mi novio ‘búscame un libro, no importa de qué, pero no existía un solo libro que me dijera cómo sobrevivir”, agregó YosStop.

“Yo no podía salir y ver el sol, ver las plantitas” YosStop

Finalmente, la también influencer logró encontrar tranquilidad y ahora busca recuperar el tiempo perdido.