YosStop revela cómo fue cuando la detuvieron; al principio creyeron que era una broma

YosStop reveló cómo fue cuando la detuvieron. Al principio creyeron que era una broma, pero cuando se percataron de que no era así, la youtuber sintió que “se le salía el corazón”.

Estos últimos meses la influencer, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, ha dado mucho de qué hablar en todos los medios.

Pues fue ingresada al penal de Santa Martha Acatitla a finales de junio; y fue durante la noche del 30 de noviembre que se dio a conocer que ya la habían liberado.

Recientemente YosStop reveló como fue el día que la detuvieron. Su hermano le avisó que la policía estaba afuera de su casa; ella al principio creyó que era una broma, pero luego se percató de que no.

Sin duda alguna, YosStop causó gran revuelo en redes sociales luego de que se diera a conocer que la habían encarcelado por delito de pornografía infantil en contra de la joven, Ainara Suárez.

Su caso se volvió de lo más mediático y controversial; y desde entonces, cualquier noticia que tenga que ver con la youtuber genera gran interés entre los usuarios.

En esta ocasión se trata de una entrevista que realizó para el también youtuber regiomontano, Roberto Martínez, quien le preguntó acerca de cómo fue el día que la detuvieron.

De acuerdo con Yoseline Hoffman, ese día no se había bañado y estaba jugando PlayStation con su novio y algunos invitados que tenía en su casa.

Entonces, su hermano le dijo que la policía la estaba buscando con una orden de cateo.

Al inicio pensaron que era una broma. Incluso el novio de YosStop le dijo que “no jugara con eso”, pero los policías entraron al domicilio para llevarse a la influencer de 31 años.

“Yo no tenía idea, pensamos que era broma y él dice ‘no es enserio’. Mi novio le dice que con eso no se debe de jugar, pero luego vemos que dos policías vienen por mí y sentí que el corazón se me salía. Luego le marque a mi abogado y me dice que no podían entrar, pero al final ya habían entrado”

Uno de los detalles que YosStop reconoció es que los policías no fueron violentos; sino que “solo estaban haciendo su trabajo”.

Además, explicó que los medios ya sabían que iban por ella, pues estaban afuera para documentar todo.

Asimismo, YosStop explicó que le pusieron ropa gastada para hacer el papeleo antes de ser ingresada a Santa Martha Acatitla.

“Llegas a un lugar que no conoces, no sabes ni que te espera. Yo le pregunté a las policías ‘Oigan, ¿Allá adentro que voy hacer?’ Y ellas me decían ‘lo que te digan, tu obedece’ (...) Te dejan en la puertita, checan que no traigas nada y cuando me pasan como a revisar te quitan toda la ropa. Bueno, la ropa interior a mí no me la quitaron y te ponen ropa usada, rota, muy desgastada y vas hacer todo el papeleo, cada rato te preguntan sobre los tatuajes que tienes”

YosStop