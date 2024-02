Un reportero hizo enojar a YosStop -de 33 años de edad- al preguntarle sobre el caso Héctor Parra, que protagoniza nada menos que su media hermana, Ginny Hoffman.

“Es tu media hermana”, argumentó el hombre, pero YosStop se incomodó y se negó a responder cualquier cosa relacionada con Héctor Parra -de 50 años de edad- y Ginny Hoffman.

Y es que la youtuber aprendió que opinar de temas que no le competen, le puede ocasionar graves problemas.

Recordemos que Yoseline Hoffman, nombre real de la youtuber, estuvo en prisión por hablar de un caso que no le competía.

Pero sobre todo por difundir un video de una chica menor de edad que fue abusada sexualmente.

Un grupo de reporteros interceptó a YosStop, la media hermana de Ginny Hoffman -de 47 años de edad- expareja de Héctor Parra.

Tras declarar que se encuentra concentrada en futuros proyectos, pero sobre todo en su hija, YosStop se incomodó al ser cuestionada por el caso de Héctor Parra.

“¿A Ginny Hoffman, la apoyas en el proceso que vive con el padre de su hija, la apoyas en eso?¿ lo han platicado?”, preguntó el reportero.

Por lo que la youtuber indicó que no opinaría ni se metería en temas que no le competen.

“Yo me mantengo al margen la verdad. Ni opino ni me meto ni sé, si algo aprendí es a no meterme en casos que no son míos, te arrastran a casos ajenos y mira dónde puedes acabar”

YossStop