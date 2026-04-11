La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas decidió que Yolanda Saldívar continúe en prisión tras considerar que es peligrosa para la sociedad.

Yolanda Saldívar lleva 30 años en prisión por el asesinato de Selena Quintanilla, ocurrido el 31 de marzo de 1995.

Niegan libertad condicional a Yolanda Saldívar por ser un peligro

Por segunda ocasión consecutiva, autoridades de Texas negaron libertad condicional a Yolanda Saldívar, según información del programa En Casa de Telemundo.

La expresidenta del club de fans de Selena Quintanilla cumplía con los requisitos para solicitar libertad condicional, sin embargo le fue negada luego de que una junta considerara que seguía siendo peligrosa.

Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar (Agencia México)

Yolanda Saldívar solicitó libertad condicional en marzo de 2025 y le fue negada; al año siguiente volvió a ser rechazada su solicitud.

La próxima junta para que Yolanda Saldívar vuelva a solicitar libertad condicional será en marzo de 2030.

Por lo tanto, Yolanda Saldívar continuará recluida en la prisión Unidad Patrick O’Daniel en Gatesville, Texas, donde cumple cadena perpetua.

Yolanda Saldívar (Agencia México)

Han pasado 31 años del asesinato de Selena Quintanilla

Una de las muertes más conocidas de la música es la de Selena Quintanilla y han pasado 31 años del asesinato de la “reina del Tex-Mex”.

Yolanda Saldívar citó a Selena Quintanilla en un motel para entregarle unos papeles faltantes.

La cantante acudió a la habitación 158 del motel Days Inn en Corpus Christi y tras una breve discusión con Yolanda Saldívar, esta le disparó en el hombro y espalda superior derecha.

Selena salió de la habitación para pedir ayuda y fue traslada al hospital Corpus Christi Memorial, donde minutos después declararon su muerte.

Tras dispararle a Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar se atrincheró en su auto por varias horas y amagó con suicidarse.

Policías lograron detener a Yolanda Saldívar horas después y tras juicio por asesinato en primer grado, fue declarada culpable con una sentencia de cadena perpetua.