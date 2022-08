La influencer veracruzana Yeri MUA explotó contra el INE por presuntamente discriminarla y editar su foto para hacerla ver menos bonita.

Así lo expresó Yeri MUA a través de un live en Facebook, donde narró que personal del INE la maltrató a ella y otras personas, al forzarlas a formarse bajo el Sol.

Según la influencer, no les permitían estar en la sombra. Pero eso no fue todo, denunció que no respetaron la cita que sacó a través de Internet, pues la hicieron forzarse .

El trato del personal del INE habría sido grosero e irrespetuoso, afirma Yeri MUA, pero lo peor fue que presuntamente editaron su foto para hacerla ver menos guapa.

Yeri Mua, influencer (Facebook)

“Yo no estoy así de fea”: Yeri MUA acusa que INE editó su foto para hacerla ver menos bonita

Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, y uno de ellos podría ser Yeri MUA, la influencer Veracruzana a la que el INE le arruinó el día.

De acuerdo con la narración de la influencer con más de 3 millones de seguidores en Instagram, en el Instituto Nacional Electoral ‘photoshopearon’ su foto .

Esta fue la peor parte de su visita al INE, pues Yeri MUA no tiene duda de que le editaron la foto para su identificación, además de que eligieron la que ella no les había pedido.

“Me dice: ‘Ten, aquí está tu INE’, y esta fue la peor parte, aquí empezó mi pesadilla y esta pesadilla durará años” Yeri Mua.

ME DISCRIMINARON EN EL INE POR SER BONITA🤬😭 Posted by Yeri MUA on Friday, August 5, 2022

“Yo creo que me la editaron para verme así de mal, porque yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea , la neta”, dijo. Y agregó Yeri MUA:

“Vean la miseria de foto que me tomaron... me pusieron la foto en la que salí con el hocico abierto . Esto no es coincidencia. Me enojo porque yo no estoy así de fea. Eso fue prepotencia”,

El video de la influencer dividió opiniones debido a los prejuicios que deja ver, mientras que otros la defendieron. Finalmente, hubo un grupo que la acusa de no conocer los procedimientos del INE.