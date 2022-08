Yeri Mua y Brian toman la decisión de separarse, tras video que lo exhibió como infiel y mantenido.

Tras ser protagonistas de un video viral, en el cual la pareja conformada por los influencers Yeri Mua y Brian pusieron en evidencia su mala relación, ahora salen hablar de lo sucedido.

Por lo que a través de un live en la red social de Facebook, Yeri Mua de 20 años de edad y Brian de 27 años de edad anunciaron su separación ante sus miles de seguidores.

Yeri Mua y Brian salieron a hablar con sus seguidores para anunciar su separación tras video que lo exhibió como infiel y mantenido, pero la cual será por un tiempo indefinido.

Luego de que los influencers Yeri Mua y Brian tomaron la decisión de darse un tiempo, con el objetivo de saber que es lo que realmente quieren como pareja, así como el uno con él otro.

Ante esto la hoy ex pareja de influencers reconocieron que por el momento es lo mejor para cada uno ya que ambos tienen prioridades distintas.

Por otra parte, ante los comentarios y el hate que han recibido en su mayoría Brian tras el video que lo exhibió como infiel y mantenido, la ex pareja pidió a sus seguidores no hablar de más.

Debido a que “la gente comenta cosas bien absurdas”, pero que no sabe lo que realmente pasa, apuntó Yeri Mua.

Por lo que asegurando que su separación es principalmente por las diferencias que han tenido, descartando la supuesta infidelidad de Brian a Yeri Mua.

Ya que Yeri Mua confesó que a sus 20 años quiere aún divertirse, en cambio Brian está más enfocado en sus proyectos profesionales.

“La diferencia de edad también, no es muy grande pero no es lo mismo a los 27 que a sus 20, él se quiere enfocar en sus proyectos y negocios, y yo en este momento la verdad, para ser sincera yo me quiero divertir”

Ante eso Brian, aseguró que pese a estar separados, ambos tratarán de trabajar para arreglar las cosas, ya que por el momento no es algo definitivo.

A lo que Yeri Mua y Brian aseguraron que tras darse un tiempo, serán ellos mismos los que estarán informándoles a sus seguidores si continúan como pareja o no, esto porque ambos consideran parte importante de sus vidas a su público.

“Vamos a trabajar en pareja, vamos acudir al psicólogo, a tratar de arreglar las cosas, y si realmente no se puede resolver les vamos a avisar que no se pudo y que tenemos que buscar otros caminos y que hasta ahorita no estamos terminando, no quiero que saquen de contexto”

Brian