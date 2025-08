¿Yanin Campos fue amenazada? “Ya no voy a caer más en tu juego”, habría dicho en un video ahora eliminado

Yanin Campos, quien murió a los 38 años de edad, tras sufrir un accidente automovilístico, sigue siendo tendencia en redes sociales ahora por un video.

Y es que vía TikTok, surgió un video que muestra a Yanin Campos respondiendo a las amenazas que le hicieron previo a su muerte.

Grabación que compartió la propia y que ya fue eliminada.

El portal Publimetro publicó en su red social X un video que muestra a Yanin Campos, ex participante de MasterChef México, confrontar a una persona que la ha estado amenazando.

“Vete a la mierda. Yo ya no voy a caer más, güey, en tu puto juego”, dice Yanin Campos, quien en ese momento vestía jeans y camiseta blanca con rayas negras.

Visiblemente fastidiada, agrega:

“¿Quieres que me salga lo pinche loca, güey? ¿Quieres que me salga lo loca? Me va a salir ¿Y sabes qué? A mí me vale verga, güey. Porque a mí alguien me amenazó y me dijo que si yo me atrevía a decir algo... Atrévete, güey ¡Hazlo, hazlo! Me vale madres, vete a la chingada, yo ya no voy a caer más en tu puto juego"

Yanin Campos