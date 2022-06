Yahir niega a Toñita y asegura que nunca tuvieron queveres, pese a que su compañera de 41 años de edad había señalado que por dos años mantuvieron un tipo de relación.

El cantante de 43 años de edad Yahir y Toñita formaron parte de la primera generación de La Academia. Desde hace varios años, los famosos han mostrado que se tienen un gran cariño.

Sin embargo, Toñita sorprendió a sus seguidores al revelar que no solo eran grandes amigos, sino que en su momento su relación fue más allá y tuvieron sus queveres.

Yahir y Toñita se dieron a conocer gracias a su participación en la primera generación de La Academia. Poco a poco fueron desarrollando una gran amistad que perduró tras su salida del programa.

Toñita siempre fue conocida por alabar la belleza de Yahir e incluso en varias ocasiones lo manoseaba frente a las cámaras. Esta situación generó dudas entre sus seguidores quienes se cuestionaban si había algo más entre ellos.

En medio de la polémica por el inicio de ‘La Academia 20 años’ Toñita reveló que había tenido sus queveres con Yahir, aunque destacó que no se convirtió en una relación seria.

Estas declaraciones generaron gran polémica entre sus seguidores, pues hasta el momento solo se pensaba que eran grandes amigos.

En medio de la controversia, Yahir negó las declaraciones de Toñita y destacó que entre ellos no pasó nada.

En el video compartido por el programa ‘Chisme no Like’, el cantante señaló que siempre se ha llevado pesado con Toñita, pero su relación no ha pasado más allá.

“No, si lo dijeron pero (…) la Toña y yo siempre nos hemos llevado pesado y siempre me agasaja pero no, para nada”

Mientras que Yahir desmintió haber tenido sus queveres con Toñita, la cantante reveló que había mantenido una relación casual que duró dos años.

En conversación con el programa ‘De Primera Mano’, Toñita puntualizó que ambos eran jóvenes pero no se dio la relación porque Yahir solo buscaba divertirse.

“Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres. Lo digo con todo respeto hacia la pareja que tengo y hacia la pareja que tenga, no sé si tenga una ahorita”

Toñita