El cantante mexicano Yahir, fue criticado por Toñita, luego de su primer concierto como conductor de La Academia 2022.

Recordemos que Yahir compartió con Toñita la primera generación del mismo reality show que ahora conduce.

Fue en un encuentro con algunos medios de comunicación, donde señaló que al intérprete “le hace falta experiencia” como conductor.

Señaló que Yahir “se tiene que preparar”, pues no ha “tenido la experiencia” y lo comparó con María Inés, quien se ha dedicado a la conducción, pese a haber participado en el programa de telerrealidad.

Toñita no fue la única que desaprobó la decisión de La Academia 2022 de ponerlo como conductor principal, también lo hizo Daniel Bisogno, a quien le hubiera gustado ver a Alan Tacher como anfitrión.

Yahir asegura que se está preparando, tras críticas de Toñita por conducción de La Academia 2022

Yahir no tardó en reaccionar a las recientes declaraciones de Toñita sobre su actuación en La Academia 2022.

Fue durante una aparición en el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde el cantante respondió a todas las críticas que ha recibido en los últimos días.

“Me estoy preparando, me considero una persona con una disciplina de hierro, con una voluntad imparable”, expresó, luego de que su ex compañera señalara que no tiene estudios como conductor ni experiencia alguna.

Por otro lado, expuso que “todas las críticas son bienvenidas, las buenas y las malas”, pues lo fortalecen.

“De todas maneras a mí el hate me hace crecer; la neta con todo el cariño y todo el amor acepté este reto porque creo fielmente que lo podemos lograr”, dijo Yahir.

Este domingo se llevó a cabo el primer concierto de La Academia 2022, en el que se le veía nervioso y con pasos poco firmes.

La jueza Lolita Cortés, quien es una de las más duras del panel, explotó en contra de Yahir, luego de que el cantante calificara uno de los números como “impresionante”.

“Que triste que después de 20 años de una carrera tan grande como la que usted tiene se deje impresionar por esto”, le respondió ella, antes de asegurar que la interpretación fue “apantalla tontos”.