Tras asegurar que ‘La jueza de hierro’ le dio la razón sobre el respeto que se le debe a los teatros de pueblo, Toñita lanza otro golpe y es que cree que Lolita Cortés hizo ver como tonto a Yahir.

“Yahir no se supo defender de una acusación tan fuerte que hizo, lo hizo ver como tonto y eso no me agradó a mí”, declaró Toñita frente a diversos medios de comunicación según recoge la periodista Berenice Ortiz.

Esto porque a Lolita Cortés no le pareció que Yahir, quien actualmente funge como conductor de La Academia 2022, se maravillara con la presentación de uno de los concursantes del reality de canto de TV Azteca.

“Qué triste que después de 20 años de una carrera tan grande como la que usted tiene se deje impresionar por esto”, le dijo Lolita Cortés al artista durante una emisión de La Academia 2022.

Duras palabras que se hicieron presente luego de que ‘La jueza de hierro’ asegurara que la interpretación fue “apantalla tontos”.

yahir (@yahirmusic / Instagram)

Toñita asegura admirar y respetar a Lolita Cortés

Sin embargo, para evitar problemas por malos entendidos, Toñita asegura admirar y respetar a Lolita Cortés, a quien conoce y “es un amor”.

“Se me hace una vieja fregona, trabajadora, se me hace una vieja fuera de límites , que no le importa, pero cuando entra en personaje, es su personaje y yo lo entiendo”, subrayó la emergida de La Academia

Pero no perdona que ‘La jueza de hierro’ haya minimizado al teatro de pueblo por lo que pide respeto ya que es donde trabaja y lo que le da de comer y no se le hace justo que haya elegido esas palabras para hacer ver tonto a su compañero.

Lolita Cortés y Toñita (Especial )

Por lo que aprovecha para aconsejarle a su excompañero que se prepare y tome cursos de conducción, así como tome su crítica como constructiva sobre todo porque actualmente todo parece ser de cristal por lo que hay que andarse con cuidado.

“Tiene la vara alta en un programa estelar... prepárate porque no me gustó lo que le dijo Lolita”, finalizó.