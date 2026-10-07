Aylín Mujica rompió en llanto al recibir las cenizas de su hijo Mauro Menéndez, conocido artísticamente como Maahez, a casi tres meses de su fallecimiento en Barbados.

Durante una conversación íntima con Lupillo Rivera en el programa Top Chef VIP, Aylín Mujica confesó que este acontecimiento la hizo asimilar finalmente que ya no verá a su hijo.

“Acaban de llegar las cenizas de mi hijo. Me dio impresión, mala impresión, me está cayendo el 20, Lupe, de que ya no lo voy a ver” Aylín Mujica

A pesar del profundo dolor que la acompaña, Aylín Mujica decidió mantenerse firme en la competencia televisiva como una forma de honrar la memoria de su hijo Mauro Menéndez y sobrellevar su duelo manteniéndose ocupada.

Entre lágrimas, Aylín Mujica se da cuenta al recibir las cenizas de su hijo que ya no lo va a ver

Aylín Mujica vivió un momento profundamente conmovedor durante una plática en el programa Top Chef VIP 5, donde rompió en llanto al confirmar que finalmente había recibido las cenizas de su hijo mayor, Mauro Menéndez.

Mauro falleció el 16 de julio de 2026 en Barbados debido a complicaciones derivadas de una neumonía, un coágulo en el pulmón y un fallo multiorgánico.

Debido a los trámites administrativos para el traslado de los restos desde el extranjero, el proceso tardó casi tres meses.

En una conversación íntima con Lupillo Rivera, Aylín Mujica reveló que ya tenía las cenizas de su hijo y eso la hizo enfrentarse a la realidad de que la ausencia de su hijo es irreversible.

Al escucharla, Lupillo mostró empatía inmediata y la animó a exteriorizar sus emociones sin contenerse.

“Pero es que tienes que llorar, tienes que soltar, no tiene nada de malo” Lupillo Rivera

Lupillo reconoció lo duro que resulta asimilar que no se volverá a ver a un ser querido y recordó la muerte de su hermana Jenni Rivera.

Relató que, aunque no se veían tan seguido, siempre esperaba sus llamadas o mensajes para consultarse y apoyarse mutuamente.

Aylín Mujica le preguntó a Lupillo Rivera cuánto tiempo le había tomado este proceso, a lo que el cantante le explicó que la ausencia no desaparece, sino que se aprende a vivir con ella día a día.

“Todavía, tratando de vivir con ello y aceptarlo” Lupillo Rivera

Así ha enfrentado Aylín Mujica la muerte de su hijo Mauro Menéndez

El proceso de luto de Aylín Mujica tras la repentina muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez (Maahez), ha sido un camino de profunda asimilación, desahogo público y resiliencia.

Pese al inmenso dolor, Aylín optó por no abandonar las grabaciones del programa Top Chef VIP 5 en Colombia.

Consideró que mantenerse enfocada en la competencia culinaria le servía como una vía de escape para no derrumbarse y una manera de honrar la memoria de Mauro, además de mantenerse de pie por sus dos hijos menores, Violeta y Alejandro.

Durante el rodaje, la actriz ha vivido quiebres emocionales expuestos al público. Al cumplirse dos meses de la pérdida, admitió ante la conductora Carmen Villalobos y sus compañeros que no había podido llorar lo suficiente debido al trabajo, recibiendo palabras de aliento y abrazos del grupo.

La familia decidió que los restos de Mauro reposarán en el Neptune Memorial Reef, un cementerio submarino ubicado frente a la costa de Florida en Estados Unidos.

Eligieron este lugar debido a la profunda fascinación y amor que el joven productor musical sentía por el océano.