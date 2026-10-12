Tras más de una década viviendo en Estados Unidos, Eugenio Derbez compartió su intención de abandonar Los Ángeles para trasladarse a Madrid junto a su familia.

El actor confesó que siente que ya cumplió el “sueño americano”, por lo que buscaría ahora mudarse a España, al igual que otros destacados intérpretes hispanos.

Ya vine a explorar Madrid porque ya, ya no me está gustando tanto ese mundo como lo imaginé. Quizá lo idealicé demasiado. Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano. Eugenio Derbez

Durante una reciente entrevista, Eugenio Derbez reflexionó sobre su creciente deseo de buscar nuevos horizontes profesionales que le permitan conectar de manera más profunda con sus raíces y su bienestar personal.

Eugenio Derbez podría mudarse a Madrid tras considerar que ya cumplió el “sueño americano”

Durante su entrevista con La Script, Eugenio Derbez compartió reflexiones profundas sobre su trayectoria en Estados Unidos y su futuro laboral.

Tras vivir 12 años en Los Ángeles con su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana, Eugenio Derbez declaró que siente haber cumplido su etapa en Estados Unidos.

Eugenio Derbez confesó que ya había sentido que cumplió el “sueño americano”, por lo que ahora buscaría un nuevo destino en España.

Para Eugenio Derbez, el ambiente hollywoodense perdió el atractivo que esperaba y busca tener nuevos aires en Madrid, por lo que incluso ya fue a explorar la ciudad con la intención de contemplar el inicio de una nueva etapa profesional y familiar.

Eugenio Derbez admitió que, si bien podría avanzar aún más en la industria estadounidense, ahora comprende la decisión de actores como Antonio Banderas y Javier Bardem de volver a su tierra natal para hacer producciones que los conecten con sus raíces.

Eugenio Derbez destacó que entiende por qué ellos “siempre regresan a casa a hacer las cosas que les llenan más el corazón”.

Y claro, hay más, podría llegar todavía más lejos, pero de repente entiendo ahora por qué gente como Antonio Banderas o como el mismo Bardem de repente sí hacen cositas por allá, pero siempre regresan a casa a hacer las cosas que les llenan más el corazón. Eugenio Derbez

Eugenio Derbez guarda momentos dolorosos de su estancia en Los Ángeles

Aunque ha vivido momentos muy importantes en Estados Unidos, Eugenio Derbez confesó que también guarda momentos dolorosos, como la muerte de su perrita Fiona.

La relación entre Eugenio Derbez y su perrita bulldog, Fiona, era de una cercanía absoluta, al grado de que él la consideraba formalmente como su compañera inseparable.

Y para mí Fiona era mi hija. Andaba conmigo para todos lados. Mi vida se regía por Fiona. Era: ‘Tengo una película, a ver, investiguen si se puede viajar con ella, si puedo tener un asistente, yo lo pago, pero necesito un asistente que esté cuidándola a ella para que yo pueda estar tranquilo’. Eugenio Derbez

La perrita falleció a los 11 años tras sufrir un paro cardíaco repentino mientras jugaba alegremente con una pelota.

Eugenio Derbez comentó que, aunque fue un golpe muy impactante —especialmente porque el suceso quedó grabado en las cámaras de seguridad de su hogar— halla consuelo al saber que murió feliz y haciendo lo que más le gustaba.

A tres años de su partida, el recuerdo de Fiona sigue siendo muy emotivo para él y su huella se mantiene presente en sus memorias familiares y personales.