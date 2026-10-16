Durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, Eugenio Derbez denunció que la comunidad latina en Estados Unidos sufre constantes ataques e intimidaciones.

Con motivo del cierre del Mes de la Herencia Hispana, el artista expresó su apoyo al candidato demócrata Xavier Becerra e instó a los ciudadanos a proteger y ejercer su derecho al voto.

Según Eugenio Derbez, los intentos por desalentar la participación electoral rumbo a las elecciones de Estados Unidos reflejan el temor de ciertos sectores ante el creciente poder político de los hispanos.

“Esto no es una coincidencia, no lo es. Yo les pregunto a todos ustedes: Si su voto no fuera importante, ¿por qué están tratando de intimidarnos a no votar? ¿Qué temen aquellos que nos quieren intimidar?” Eugenio Derbez

Eugenio Derbez denuncia que la comunidad latina en Estados Unidos sufre ataques e intimidaciones para frenar su voto

Durante una conferencia de prensa en Los Ángeles con motivo del cierre del Mes de la Herencia Hispana, Eugenio Derbez emitió un mensaje sobre el voto y la representación política de la comunidad latina en Estados Unidos.

Eugenio Derbez (@ederbez)

Afirmó que la población hispana “está siendo atacada e intimidada” en un intento deliberado por desalentar su participación en las urnas.

Cuestionó las presiones contra los votantes y destacó que el voto latino es muy importante por lo que algunos sectores tienen miedo de que se hagan presentes en las próximas elecciones de Estados Unidos.

“Tienen miedo de que tú (los votantes) te des cuenta de que tu voto es tu voz, que tu voto es tu poder, y tienen miedo de vernos en puestos de poder” Eugenio Derbez

Exhortó a la comunidad a perder el miedo, no quedarse callada y acudir masivamente a votar.

Eugenio Derbez compartió su propia experiencia al nacionalizarse estadounidense años atrás, señalando que tomó esa decisión motivado por el deseo explícito de hacer escuchar su voz a través del voto.

“Juntos somos poderosos y usaremos nuestro poder. Me convertí en ciudadano estadounidense hace varios años porque estaba decidido a hacer oír mi voz” Eugenio Derbez

Vinculó su llamado a las urnas con el apoyo a la campaña del demócrata Xavier Becerra a la gubernatura de California, resaltando la oportunidad histórica de tener al primer gobernador latino en ese estado en más de siglo y medio.

Eugenio Derbez ha apoyado a la comunidad latina en Estados Unidos

A lo largo de los años, el trabajo y activismo de Eugenio Derbez en favor de la comunidad latina en Estados Unidos se ha concentrado en la defensa de los derechos de los migrantes, la representación política y el combate a la discriminación.

En 2015, Eugenio Derbez criticó públicamente los comentarios despectivos dirigidos hacia la comunidad mexicana durante la campaña de Donald Trump.

En 2017, abogó por visibilizar y reconocer las aportaciones de los hispanos frente a las intenciones de derogar el programa de protección para jóvenes migrantes (DACA).

En junio de 2025, se unió a una protesta donde calificó de “absolutamente inhumano” el trato hacia los trabajadores indocumentados, señalando enfáticamente que “no es lo mismo ser inmigrante sin papeles que ser un criminal”.

Ha utilizado sus plataformas digitales para difundir apoyo a la comunidad migrante y ha contemplado la asignación de recursos económicos para asistencia legal a través de abogados.