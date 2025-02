Un familiar de Valentina Gilabert dijo desconocer el paradero de José Said, el ex novio de Marianne Gonzaga.

Durante una entrevista en exclusiva, el tío de Valentina Gilabert señaló que “ni conoce” a José Said.

Por lo que incluso se habría comenzado a creer que la familia de José Said lo habría escondido.

Sin embargo, la información sobre el paradero de José Said serían suposiciones, ya que desde el ataque no se ha oído hablar de él.

José Said Becerril, ex novio de Marianne Gonzaga Rodríguez (Especial)

Esto es lo que la familia de Valentina Gilabert dijo sobre José Said, el ex novio de Marianne Gonzaga

Durante una entrevista para Ventaneando, el tío de Valentina Gilabert, Armando de la Garza, fue cuestionado sobre el paradero de José Said.

De acuerdo con Armando de la Garza, su familia desconoce el paradero del ex novio y padre de la hija de Marianne Gonzaga.

Pues a pesar de que el joven sería la “parte mediática” del ataque a su sobrina el pasado 5 de febrero de este 2025, él desconoce su aspecto y nombre.

En este sentido, Armando de la Garza reveló que, sin importar si José Said era o no el novio de Valentina Gilabert, este no se ha presentado en el hospital.

Y solo lo ha visto en fotografías publicadas por medios de comunicación.

“Yo no lo conozco, no sé ni cómo se llame, ni a qué se dedique, ni nada, y no se ha hablado, ni se ha mencionado nada de él, cuando realmente fue la parte mediática” Armando de la Garza

Finalmente, Armando de la Garza insinuó que el único motivo por el cual se desconoce cualquier información de José Said, sería porque lo habría escondido su familia .

“Parece que la misma familia lo escondió, o ¿qué?, porque, pues, del muchachito no se sabe, ni ha dado la cara, es más, ni había oído hablar de él" Armando de la Garza

Valentina Gilabert (Instagram/@vale.gilabert)

¿José Said está involucrado en el ataque a Valentina Gilabert?

Además de desconocer el paradero de José Said, el tío de Valentina Gilabert dijo tener muchas dudas que lo involucrarían en el incidente que atentó contra la integridad de su sobrina.

Pues Armando de la Garza destacó que desconoce de quién era o quién vivía en el departamento donde Valentina Gilabert fue atacada.

“Al muchachito no lo conozco, ni siquiera sé si el departamento donde fueron los hechos era de él, o vivía él ahí, o ¿quién era?” Armando de la Garza, tío de Valentina Gilabert

No obstante, Armando de la Garza destacó que no consideraba importante la supuesta relación de su sobrina, sino el ataque que implicó 14 puñaladas.