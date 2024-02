Wendy Guevara se burló de que a su amiga Kimberly La Más Preciosa ya no la contratan y la miembro de Las Perdidas ya se enteró y respondió a esta enemistad creada.

En una participación que tuvo Wendy Guevara -de 30 años de edad- en el podcast de La Burrita Burrona, se burló de cómo se vio Kimberly La Más Preciosa en la serie de Gloria Trevi.

Pero no solo eso, sino que aseguró “ya no la contratan” y les pidió que la invitaran a su podcast para que reviviera su viralidad.

Ante ello, parece ser que Kimberly La Más Preciosa -de 33 años de edad- respondió dejando claro todo lo que pasa con Wendy Guevara.

Tiene un par de días que al fin se armó uno de los podcast más esperados; Wendy Guevara con la famosa Burrita Burrona, pero tal parece que la lengua se le soltó a la influencer.

Entre el calor de la plática, la drag queen Turbulence, le cuestionó a Wendy Guevara de su aparición junto con Las Perdidas en “Ellas soy yo”, la serie de Gloria Trevi de 55 años de edad.

Sin embargo, Turbulence tomó especial énfasis en los diálogos que Kimberly La Más Preciosa tenía en la serie, explicando que tartamudeaba y se le notaba.

Ante ello, Wendy Guevara no solo aseguró que el papel de Kimberly La Más Preciosa “era ese”, sino que después se burló de su léxico.

La miembro de Las Perdidas incluso ventiló que Kimberly La Más Preciosa no tiene mucho trabajo y les pidió a las conductoras del podcast invitarla para que reviviera.

“Ya no la contratan, no enserio (...) invítenla, revivivanla”.

Wendy Guevara exhibió que a Kimberly La Más Preciosa “ya no la contratan” pidiendo que la revivan, pues está siendo olvidada por el internet.

Y aunque se creía que Kimberly La Más Preciosa ya había dado su postura al respecto, no es así porque ni enterada está de lo que Wendy Guevara dijo.

En TikTok circula un video donde supuestamente Kimberly La Más Preciosa da respuesta a la ventilada de Wendy Guevara, pero no es así.

Este fragmento que trató de un video subido hace un día, donde Kimberly La Más Preciosa dice que a Wendy Guevara sí la considera su amiga por todo lo que la ha apoyado .

“Yo ya necesité mucho y Wendy siempre estuvo para mí (...) Ella me echó mucho la mano desde que yo no tenía para comer, yo no tengo porqué pagarle mal”.

Kimberly La Más Preciosa, influencer.