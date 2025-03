Wendy Guevara -de 31 años de edad- defiende a Aleska Génesis y critica a Telemundo por exponerla cuando la arrestaron.

El lunes 10 de marzo, Aleska Génesis -de 33 años de edad- fue detenida tras ser eliminada de La Casa de los Famosos All Stars.

La modelo fue arribada por las autoridades en la puerta de los foros del programa y la detención fue grabada, lo cual le pareció incorrecto a Wendy Guevara.

Aleska Génesis fue acusada de robo y horas después de su detención la liberaron, aunque no puede abandonar México mientras se lleva a cabo su proceso.

Wendy Guevara dio su humilde opinión sobre la situación de Aleska Génesis y lamentó que se haya exhibido en redes sociales su detención.

La influencer reprobó que grabaran la detención de Aleska Génesis, pues asegura que debería de existir empatía con el dolor de ajeno.

“Creo que debería haber un poco de empatía con la gente”, dijo Wendy Guevara, quien lamentó la situación de Aleska Génesis.

“Yo no conozco a la chica, nunca he convivido con nada (…) yo creo que estás en un reality y no está padre que te pasen este tipo de cosas, pero no está padre que te estén haciendo eso, vayan y te graben”

Wendy Guevara