Violeta Isfel revela que ya está buscando convertirse en mamá otra vez, luego de someterse a un tratamiento hormonal, que le provocó momentos muy complicados.

En diversas ocasiones Violeta Isfel confesó que junto con su esposo Raúl Bernal estaban ilusionados por tener un hijo. A pesar de estar sana, la actriz de 36 años vivió momentos complicados al someterse a un tratamiento hormonal.

Sin embargo la actriz confesó que ya pudo superar los momentos difíciles, por lo que ahora se encuentra haciendo la tarea para que se pueda convertir en mamá.

En entrevista para el programa Hoy, Violeta Isfel confesó que ya había pasado los momentos complicados tras someterse a un tratamiento hormonal.

Violeta Isfel confesó que por dos meses le indujeron la menopausia ya que se encontró que tenía un mioma.

Durante su conversación, Violeta Isfel reveló que ha pasado una travesía con tal de cumplir su sueño de convertirse en mamá nuevamente.

A un mes de que terminó el tratamiento hormonal, Violeta Isfel y su esposo Raúl Bernal ya se encuentran intentando ser padres.

“Ya llevó un mes que terminó el tratamiento, mi esposo y yo estamos haciendo la tarea todos los días porque esa fue la indicación de la ginecóloga. Bueno en realidad no todos los días, porque dice ella que debe de ser un día sí y un día no”

Aunque la actriz busca tener un hijo, dejó en claro que ya se encuentra en manos de Dios y no se estresa si no se llega a dar.

“Es cuestión de ponerlo en manos de Dios, si nos quiere bendecir adelante y si no tampoco pasa nada”

Durante su entrevista para el programa Hoy, Violeta Isfel confesó que hay otro evento que la mantiene muy emocionada.

Se trata nada más ni nada más que su boda por el civil, la cual se llevará a cabo el próximo mes de diciembre.

Pese a la cercanía del evento, Violeta Isfel confesó que todavía les faltan muchas cosas por planear. Aunque junto con su pareja Raúl Bernal decidieron que va a ser un evento pequeño.

“Yo creo que va a ser algo chiquito, algo íntimo. No sé si en mi casa, no tengo idea como que no nos hemos sentado a aterrizar eso todavía”

Violeta Isfel