Violeta Isfel defiende su rencuentro con Eleazar Gómez: “Conmigo siempre ha sido amable”, respondió la actriz ante las críticas que recibió tras compartir que se encontró con el actor.

A 13 años de la telenovela ‘Atrévete a Soñar’, Violeta Isfel presumió en sus redes sociales que se había reencontrado con Eleazar Gómez en la televisora de San Ángel.

Pese a que Violeta Isfel se mostró muy emocionada por volverse a ver con Eleazar Gómez, usuarios de inmediato la cuestionaron por haberse mostrado tan cariñosa con un actor que admitió haber golpeado a su entonces novia Tefi Valenzuela.

Eleazar Gómez (Instagram/EleazarGómez333)

Violeta Isfel recibe críticas por compartir su reencuentro con Eleazar Gómez

A casi un año de haber salido de la cárcel tras declararse culpable por haber golpeado a su exnovia Tefi Valenzuela, Eleazar Gómez está retomando su carrera.

Luego de conseguir su libertad condicional, Eleazar Gómez retomó su carrera musical. Sin embargo ahora el famoso también quiere regresar al mundo de la actuación.

Aunque mucho se ha especulado sobre el regreso de Eleazar Gómez a la televisión, Violeta Isfel presumió que se reencontró con su compañero.

En sus redes sociales, Violeta Isfel compartió que trabajó con Eleazar Gómez en un sketch para el programa ‘+Noche’. La actriz se mostró muy feliz de compartir pantalla con el famoso, luego de que fueron pareja en ‘Atrévete a Soñar’.

En el video que compartió en Facebook se puede observar a los actores muy felices mientras trabajaban e incluso se mostraban muy cariñosos en los tiempos de descanso.

Tras la publicación de su video Violeta Isfel recibió un sinfín de críticas pues usuarios le recordaron que Eleazar Gómez había admitido que golpeo a una mujer.

“¡¿Estás loca?! ¿Después de lo que él hizo? Eso te deja muy mal parada y eso ¡habla muy mal de ti!”, “¡Oh no! Ese tipo me cae mal, bye bye. Lo que hizo no se olvida”, “Me caía bien el tipo hasta que ¡casi mata a una mujer!”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

“Qué mal que compartas con alguien que no reconoció ser violento”, “No se nos olvide que es un macho abusador”. “Es muy…. bueno…. reconocer y recordar que tu compañero de elenco es un abusador. Está bien que le des la bien venida pero no es para tanto”, señalaron otros usuarios.

Violeta Isfel responde a críticas por reencuentro con Eleazar Gómez

Ante los comentarios negativos que recibió, Violeta Isfel no se quedo callada y comenzó a contestar algunos de los mensajes.

En sus comentarios Violeta Isfel defendió su encuentro con Eleazar Gómez pues aseguró que ella no conoce la versión completa y destacó que con ella siempre ha sido muy amable.

“Yo no puedo juzgar a nadie y menos si no conozco la versión completa de la historia. A mí me dio mucho gusto verlo. Conmigo siempre ha sido amable y gran compañero” Violeta Isfel