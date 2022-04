Hace unos días Violeta isfel se rencontró con Eleazar Gómez, su excompañero de ‘Atrévete a Soñar’. Ahora la actriz reveló si estaría dispuesta a trabajar de nuevo con Danna Paola y esto dijo.

Violeta Isfel, Danna Paola y Elezar Gómez formaron parte del elenco de esta novela, pero a 13 años de su emisión, los actores no han vuelto a trabajar juntos.

La actriz de ‘Contigo, pero sola’ hizo un video junto a su excompañero Eleazar Gómez y surgió la duda ¿volvería a trabajar con Danna Paola?

Violeta Isfel (@violetaisfel / Instagram)

Durante una entrevista con el reportero Edén Dorantes, Violeta Isfel contó que no está en sus planes regresar a las novelas, pero no descartar trabajar en alguna, aunque aún no ha buscado un nuevo proyecto.

“Pues todavía no, ahorita no he ido a tocar puertas, tampoco he tenido como castings, pero ahorita creo que mi cabeza debe estar enfocada en el desgaste, porque sí es un gran desgaste” Violeta Isfel

Violeta Isfel estará en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, por lo que se encuentra ensayando para dar sus mejores pasos de baile y describe que es una desgaste físico, pero está contenta.

Violeta Isfel está emocionada por su nuevo proyecto (Instagram/violetaisfel)

“Son 10 semanas y se perfectamente que llegaré a la última” dijo Violeta Isfel sobre su nuevo proyecto.

La actriz se encuentra ensayando con figuras como Liz Vega y con la coreógrafa Jenny García.

“Tengo mucho gusto, estoy a lado de Liz Vega, que es una reina, me está dado clases para mover la cadera, como ella, porque lo hace muy bien” contó sobre sus ensayos en ‘Las Estrellas en Hoy’. Violeta Isfel

¿Violeta Isfel volvería a trabajar con Danna Paola?

La actriz fue cuestionada si seguía abierta su propuesta de trabajar junto a Danna Paola de nuevo, como ocurrió en la novela ‘Atrévete a Soñar’.

Violeta Isfel dijo que hace mucho tiempo que no habla con la cantante, por lo que no sabría decir si tendría una oportunidad de trabajar con ella de nuevo.

“Pues es que hace un rato que no hablo con ella, no tengo idea, no sé, no sé dónde anda” Danna Paola

Mencionó que sabe que Danna Paola tiene sus propios proyectos y está triunfando, por lo que la describió como una reina.

Danna Paola (@dannapaola)

Violeta Isfel dio a entender que sí estaría dispuesta a tener un proyecto con Danna Paola, pero los compromisos de la también actriz no han podido abrir esta posibilidad.

Durante la entrevista, la también empresaria recordó que ella estudió psicología, pero por su trabajo no pudo concluir sus estudios, pero es reikista y da sesiones en línea.

Violeta isfel ha seguido su carrera en el teatro y cine, pues hace poco reveló que actuó junto a su hijo en una película, en la cual también interpretaron a madre e hijo.