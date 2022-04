Zoraida, hermana de Eleazar Gómez, salió en su defensa afirmando que luego de su experiencia en la cárcel por haber golpeado a su exnovia, Tefi Valenzuela, el actor está “muy cambiado”.

Zoraida le reiteró su apoyo a Eleazar Gómez, destacando su capacidad para sobreponerse a los momentos difíciles que se le han presentado en la vida.

Asimismo, Zoraida pidió a la prensa que ya no le pregunten sobre su hermano, recondándoles que es Eleazar Gómez el único indicado para hablar sobre su vida.

Eleazar y Zoraida Gómez con su mamá ( @eleazargomez333 / Instagram)

Hermana de Eleazar Gómez: “Como hermana me deja tranquila de saber que él le está echando todas las ganas para estar bien”

En entrevista para ‘Ventaneando’, Zoraida habló sobre la situación que actualmente enfrenta su hermano Eleazar Gómez, destacando los esfuerzos que hace tras salir de la cárcel:

“Estoy contenta porque lo he visto muy cambiado, porque lo he visto con muchas ganas de hacer cosas nuevas, de hacer cosas positivas, de seguir con su música, de seguir con sus proyectos, y eso es lo que a mí como hermana me deja tranquila de saber que él le está echando todas las ganas para estar bien” Zoraida, hermana de Eleazar Gómez

Así, Zoraida destacó que Eleazar Gómez ha sabido sobreponerse a las duras situaciones que le ha impuesto la vida:

“Yo estoy sorprendida y lo admiro profundamente de la valentía que él tiene para salir adelante, de las ganas que él tiene, la energía que maneja ante cualquier situación que yo lo he visto durante toda nuestra vida, que nos han pasado cosas super fuertes, y él siempre tiene una actitud muy positiva, y muy propositiva, entonces a mi me da mucho gusto que no haya como un tema de depresión ni nada de eso” Zoraida, hermana de Eleazar Gómez

Zoraida y Eleazar Gómez (Agencia México)

Hermana de Eleazar Gómez pide que ya no le pregunten sobre los problemas del actor

Finalmente, la hermana de Eleazar Gómez pidió a la prensa que dejen de preguntarle sobre los problemas del cantante y actor.

“Es un tema que a él le correspondería contestar, no a mí, porque somos dos individuos, pero en lo que a mí me toca, es mi hermano, lo amo, y siempre voy a estar para él. Eso es lo que a mí me toca, él tiene su vida, y ya cuando a él le toque ir a eventos ya le preguntarán” Zoraida, hermana de Eleazar Gómez

Finalmente, Zoraida Gómez habló sobre cómo su mamá, doña Melissa Sanchez, enfrenta la vida tras la estancia de Eleazar en la cárcel: