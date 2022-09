Martha Debayle se volvió viral, luego de que llorara por la muerte de la reina Isabel II. Ahora la comediante Sofía Niño de Rivera de burló de ella en TikTok y revivió la pelea que tuvo hace algunos años con la también empresaria.

Todo comenzó cuando Martha Debayle aseguró que estaba afectada por el deceso de la reina de Inglaterra y mencionara que su hija le había hablado llorando, pues ella consideraba a la soberana como su abuela.

Rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y comenzaron hacer memes de las extrañas palabras de Martha Debayle.

Pero esto no terminó aquí, pues Sofía Niño de Rivera revivió su pelea con la conductora de 54 años y le hizo burla en TikTok.

Martha Debayle, locutora. (@marthadebayle / Instagram)

La comediante de 40 años grabó un video hablando con acento inglés y fingiendo que era Martha Debayle, reclamando al Palacio de Buckingham por no recibir invitación para el funeral de la reina.

“Hola, Palacio de Buckingham, hablo porque no he recibido invitación al funeral de su majestad (...) mi hija solía llamar a su majestad abuela, y yo era su mejor amiga, aunque ella no lo sabía” dice Sofía Niño de Rivera en su video de TikTok.

La staudupera hace referencia a las palabras de Martha Debayle, quien aseguraba estar triste, ya que la reina Isabel II fue un icono del mundo.

Sofía Niño de Rivera (@sofffiaaa1)

“A mí también me gusta usar joyas como a ella. ¿Que cuál es mi nombre? Martha Debayle” dice la también actriz y luego finge que le cuelgan: “¿Perdón? Ay me colgaron”. Martha Debayle

Las reacciones no se hicieron esperar y los seguidores de Sofía Niño de Rivera no podían creer la creatividad del video y el acento con que lo hizo.

“El acento británico, una joyita” y “Yo dice, no va decir el nombre, y que lo dice” fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo inició la pelea entre Martha Debayle y Sofía Niño de Rivera?

La comediante fue invitada al programa de Martha Debayle, pero mostró su molestia porque la conductora estaba fumando durante el encuentro y enfrente de su prima, quien estaba embarazada.

Además, acusó a Martha Debayle de no transmitir su entrevista, porque había multado su programa por fumar en la cabina.

Martha Debayle no se quedó callada ante las acusaciones de Sofía Niño de Rivera y mencionó que ella era quien decidía qué salía o no en su programa y tachó la acusación de la comediante de algo violento.

“Me siento muy agradecida, por todo lo que he leído sobre mí estos últimos días. Agradezco los insultos, agradezco las palabras horribles que me dedicaron (...) Los grandes crecimientos vienen de eventos muy dolorosos” Martha Debayle