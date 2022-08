Sergio Mayer expresó su intención de ser presidentes de México y Gustavo Adolfo Infante reaccionó molesto.

El exdiputado destapó su deseo de ser candidato a la presidencia en las elecciones del 2024 y asegura que podría ganar, pues ya lo decretó.

Por si fuera poco, se comparó con el actor Arnold Schwarzenegger, quien fue gobernador de California en 2003.

Sergio Mayer manifestó que ser actor no le impide que tenga aspiraciones presidenciales, pero no reveló con qué partido se estaría postulando.

Sergio Mayer (Tomada de Video )

Gustavo Adolfo Infante reaccionó a las intenciones de Sergio Mayer a ser presidente

Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante han tenido desencuentros desde hace años, pero las aspiraciones del exgaribaldi a la presidencia de México, molestaron al periodista.

Recordemos que el exdiputado de Morena aseguró que el conductor era cobarde, misógino y mentiros.

También ofreció su ayuda para quienes quieran denunciar a Gustavo Adolfo Infante por acoso: “Yo ya convoqué, si hay personas que quieran hacer alguna acusación yo les abro las puertas, que sepan que tienen conmigo un amigo, un aliado, que las voy acompañar, que las voy ayudar en la denuncia”.

El periodista compartió un video en su cuenta de Facebook, donde explotó contra Sergio Mayer por su interés en la silla presidencial.

“Oigan, que tal que un cuate que se llama Sergio Mayer ahora salió con que quiere ser presidente de la República. No, no, no mame... En serio tan pinche y tan mal está la política del país con un cuate como Mayer queriendo ser presidente” dijo Gustavo Adolfo Infante en su transmisión en Facebook.

Sergio Mayer (Agencia México)

Gustavo Adolfo Infante desacreditó la carrera política de Sergio Mayer y le recordó su pasado como bailarín del show ‘Solo para mujeres’.

También recordó el accidente que tuvo este espectáculo en una concurrida avenida de la Ciudad de México y donde murió Edgar Ponce.

“Los ordenó meterse al periférico sin permiso, sin protección y como resultado murió una persona, ¿Saben con cuánto indemnizó a Edgar Ponce? Nada, ni un centavo (...) El culpable: Sergio Mayer, de la muerte de este cuate” Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (Enrique Ordoñez / Cuartoscuro)

Tachó de ignorante al exdiputado y aseguró que no tiene ni partido político para aspirar a ser candidato a la presidencia.

“Morena ya lo corrió porque andaba ahí y a la hora de la hora pinche puñalada trapera que les dio” dijo Gustavo Adolfo Infante en su video.

Hasta el momento Sergio Mayer no se ha pronunciado por las palabras de Gustavo Adolfo Infante, pero el actor ha tachado al comunicador de mentiroso y manipulador.