Chiquis Rivera sigue siendo comentada por su presentación en La Academia, tras rendirle homenaje a Jenni Rivera y desafinar ante su público.

Ahora, en Sale el Sol, Johana Vega-Biestro recordó que Chiquis Rivera de 37 años de edad, está siendo criticada y lo que respondió a -todo parece indicar- a Lolita Cortés.

Por lo que enseguida, Gustavo Adolfo Infante el periodista de 57 años de edad, reconoció que Chiquis Rivera tiene escaso talento y sin embargo: “tiene mucho dinero”.

“Yo no me puedo pelear con una hija de Jenni Rivera”, fue lo que Gustavo Adolfo Infante le dijo a Chiquis Rivera en sus últimas críticas, pero eso no quita que diga sus verdades.

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (Tomada de video)

Chiquis Rivera se ha hecho rica, pero no es por su voz, cree Gustavo Adolfo Infante

Las críticas a Chiquis Rivera tras su presentación en La Academia, fueron retomadas por la sección de espectáculos de Sale el Sol, en donde Gustavo Adolfo Infante fue severo.

Chiquis Rivera intentó homenajear a Jenni Rivera, su mamá, en el concierto del domingo 31 de julio en La Academia, pero no resultó muy bien recibido.

Chiquis Rivera, cantante. (@chiquis)

Y es que Joanna Vega-Biestro, conductora en Sale el Sol, comentó los memes sobre la presentación de la cantante, dando pie a las críticas.

Aunque Ana María Alvarado dijo “Yo en los videos no veo que cante mal”, Vega-Biestro le recordó que en un video “hasta yo puedo cantar bonito”.

Sumado a ello, Gustavo Adolfo Infante fue contundente en decir “no canta pero cobra bien caro”, asegurando que las presentaciones de la ‘Abeja Reina’ no son baratas.

Asimismo, recordaron que Chiquis Rivera “tiene mucho dinero”, aunque dedujeron que tal vez es “gracias a su autora”, pues recordemos que tiene varios libros publicados.

¿Pedrada a Gustavo Adolfo Infante? Chiquis Rivera responde a quienes critican su voz

Vaya que Chiquis Rivera tiene retractores y muchos de ellos son sinceros ante las cámaras, como pasa con Lolita Cortés y Gustavo Adolfo Infante.

Pese a ello, la hija de Jenni Rivera compartió en sus redes sociales, mensajes que podrían ser directamente a Lolita Cortés, por sus “carotas”.

E incluso compartió que hay quienes creen que no se merece estar en el escenario, incluso sin disimular, “están a pasos de ti”.

Chiquis Rivera a quiénes la critican. (@chiquis)

Pero, ahora que Gustavo Adolfo Infante la criticó ¿También lanzará uno para él?

En la última pelea que Gustavo Adolfo Infante tuvo con la cantante (en 2020) ambos reconocieron “nos hemos peleado muchas veces”.

Fue el propio Gustavo Adolfo Infante quien dijo no podría ser retractor de “ninguno de los hijos de Jenni Rivera”, pese a que constantemente los critica por hacer de su vida un reality show.