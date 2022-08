Sergio Mayer ya se vio: Quiere ser presidente de México pese a las críticas que ha recibido por querer desarrollarse en la política.

A un año de haber fungido como diputado federal en la Ciudad de México, Sergio Mayer de 56 años de edad reveló que ya se visualizó siendo presidente de México y para que se cumpla, ya se encuentra trabajando.

Ante las críticas que ha recibido por querer ser político cuando es un actor, Sergio Mayer se comparó con Arnold Schwarzenegger de 75 años de edad, quien logró ser gobernador de California en Estados Unidos.

Sergio Mayer (Agencia México)

Sergio Mayer ya se visualizó siendo presidente de México

Sergio Mayer se dio a conocer en el mundo del espectáculo gracias a su participación en la agrupación Garibaldi. Después tuvo algunas apariciones en algunas telenovelas como ‘La Fea Más Bella’, ‘Abismo de pasión’ y ‘Qué bonito amor’.

En 2018, Sergio Mayer sorprendió a sus seguidores al revelar sus deseos de incursionar en la política nacional. Hasta el 2021, el famoso se desempeñó como diputado federal por el distrito 6 de la Ciudad de México.

Tras dejar su cargo, Sergio Mayer confesó que desea seguir en la política e incluso destacó que ya se visualizó siendo presidente de México.

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, Sergio Mayer puntualizó que el ser actor no es un impedimento para poder convertirse en el presidente de México.

“Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas” Sergio Mayer

Sergio Mayer señaló que otros actores también han demostrado que pueden hacer un papel en la política, tal fue el caso de Arnold Schwarzenegger, quien logró ser gobernador de California en Estados Unidos.

Durante su conversación, Sergio Mayer puntualizó que pese a las críticas y a los rumores que han tratado de desacreditarlo, él se mantiene fuerte demostrando que la verdad lo asiste.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste” Sergio Mayer

¡Sergio Mayer nos comparte su deseo de llegar a la presidencia de México! 🎉🙌📺 #VLA #SemifinalQuieroBailar pic.twitter.com/fdZt2uRCO7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 5, 2022

Horacio Villalobos cree que a Sergio Mayer le falta experiencia para ser presidente de México

Tras las declaraciones de Sergio Mayer en donde expresa sus deseos de convertirse en presidente de México, el famoso ha recibido varias críticas.

Horacio Villalobos fue el primero en cuestionar los deseos de Sergio Mayer pues destacó que le falta experiencia para desarrollarse como presidente de México.

“A mí me cae muy bien Sergio Mayer, creo que le falta experiencia para ser presidente o gobernador, creo yo” Horacio Villalobos

A través de las redes sociales, usuarios se han expresado en contra de que Sergio Mayer quiera ser presidente de México.

“Que no mame ese en la presidencia”, “Ojalá y no, no queremos más abuso de poder”, “Ni lo mande dios, de por si tenemos siempre a los peores presidentes de la historia en nuestro hermoso México, un imbécil más como este ya no corazón”, “No por favor!!!!!”, “Dios nos libre”, son algunos de los comentarios en redes sociales.