Luego de que surgieran rumores de supuestas acusaciones en contra Gustavo Adolfo Infante por acoso, Sergio Mayer promete ayudara a quienes denuncien al periodista de espectáculos.

A finales de julio, Gustavo Adolfo Infante se ausentó de su programa ‘De Primera Mano’ porque se fue de vacaciones.

Pero comenzó a circular información de que el conductor había sido retirado porque había supuestas acusaciones por acoso y abuso en su contra.

Gustavo Adolfo Infante regresó a su programa y desmintió que tenga acusaciones de acoso, además, mostró pruebas de que no hay denuncias en su contra, ni carpetas de investigación.

Además, acusó a Alfredo Adame de orquestar una campaña de desprestigio en su contra y mostró audios donde el actor planeaba publicar información del periodista en un portal de noticias.

Sergio Mayer Mori y Gustavo Adolfo Infante. (Especial)

Sergio Mayer promete ayudar a quienes denuncien a Gustavo Adolfo Infante

Hasta el momento no han surgido testimonios o denuncias en contra del comunicador, pero Sergio Mayer ya ofreció su ayuda a quienes lo hagan.

“Yo ya convoqué, si hay personas que quieran hacer alguna acusación yo les abro las puertas, que sepan que tienen conmigo un amigo, un aliado, que las voy acompañar, que las voy ayudar en la denuncia” dijo Sergio Mayer.

El exdiputado asegura que conoce a dos presuntas víctimas que no quieren denunciar porque tienen miedo a que Gustavo Adolfo Infante les cierre las puertas o les quite trabajo.

Sergio Mayer exhortó a las personas a que tengan el valor de denunciar: “Yo me mantengo al margen y en el momento que haya una persona que levante la voz y quiera hacer la denuncia, por su puesto que haré lo correspondiente”.

Sergio Mayer (Instagram/@sergiomayerb @gainfan)

El exintegrante de Garibaldi ha tenido varios enfrentamientos con Gustavo Adolfo Infante y dice que el periodista de espectáculos es quien siempre miente.

“Él de todas las acusaciones que me ha hecho en 15 años no ha demostrado absolutamente nada, yo sí he demostrado con hecho que él ha mentido” expresó el también actor sobre su pleito con Gustavo Adolfo Infante.

Hasta el momento Gustavo Adolfo Infante no ha dado más detalles de las acusaciones en su contra, pero asegura que las ‘denuncias’ son falsas y que todo ha sido un invento de Alfredo Adame, quien sigue compartiendo información sobre el comunicador.