El conductor mexicano Gustavo Adolfo Infante, salió en defensa de la actriz Laura Zapata, luego de qué ella aseguró que Thalia no coopero con los gastos funerarios de su abuelita Eva Mange.

Recordemos, que la abuela de Thalia de y Laura Zapata, murió a los 104 años de edad, hace un mes.

Fue durante su programa ‘De primera mano’, donde después de dar la nota, recomendó a la cantante que apoyara económicamente a su media hermana.

“Thalía, pues sí, dale algo de dinero”. Gustavo Adolfo Infrante

Sin embargo, no solo pidió que cooperara con los gastos funerarios y hospitalarios de su familiar, también señaló que debería dar manutención a Laura Zapata de 65 años.

Laura Zapata y su abuela Eva Mange (@laurazapataoficial / Instagram)

El presentador de Imagen Televisión, comentó que “la señora Laura Zapata es de la tercera edad”, precisó también que “es una abuelita que hace como 30 o 40 años salía en telenovelas de malvada”.

Gustavo Adolfo Infante de 57 años, aseguró que, aunque es “muy buena actriz”, actualmente “no tiene mucho trabajo”.

Aunque el conductor reconoció que la intérprete ayudó a pagar los gastos de su abuela, en vida, también compartió que su hermana está atravesando por problemas económicos, sobre todo tras correr con los gastos que generó Eva Mange al morir.

Hasta el momento, Thalía de 50 años, no se ha pronunciado al respecto, aunque ha recibido una gran cantidad de críticas por no haber asistido al funeral de su abuela y haberse desentendido del monto que le correspondía como nieta.

Thalía y Laura Zapata (Instagram/@Laurazapataoficial)

Laura Zapata exhibió a Thalía; no coopero con los gastos funerarios de su abuela

Hace un par de días, Laura Zapata dejó saber que Thalía no le ha marcado por teléfono para preguntarle sobre los gastos funerarios o del hospital de Eva Mange, por lo que pretende pedirle directamente una cooperación, pues tuvo que pagar todo sola.

“No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?’”. Laura Zapata

Cabe señalar que ambas mantienen comunicación, aunque únicamente intercambian mensajes cortos y no son realmente cercanas.

Thalía y su abuela Eva Mange (Tomada de video)

Asimismo, compartió cómo fueron los días al cuidado de su abuelita, quien murió a los 104 años.

“Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”. Laura Zapata

Laura Zapata comentó a la prensa mexicana que, quienes no asistieron al funeral de su abuelita, fue porque probablemente no les interesaba y se alegró de no haber contado con su presencia.

Thalía y su abuela Eva Mange (Tomada de video)

Precisó que “estuvo su tataranieta y estuvo quien tenía que estar”, antes de exponer que no le demostraron su cariño.