Sabine Moussier amenaza con cachetear a Adrián Marcelo en cuanto él salga eliminado de La Casa de los Famosos México 2024.

Adrián Marcelo -de 34 años de edad- se siente respaldado por sus fans y ex compañeros de La Casa de los Famosos México 2024.

Pero la realidad es otra, pues sus “amigos” del cuarto Tierra ya le dieron la espalda y ahora hasta Sabine Moussier -de 58 años de edad- lo quiere cachetear.

Adrián Marcelo decepcionó tanto a Sabine Moussier que lo quiere cachetear

Tras salir de La Casa de los Famosos México 2024, la percepción de Sabine Moussier afuera es otra y lo desprecia.

Sabine Moussier ya se dio cuenta del doble discurso de Adrián Marcelo y de todo lo que su violencia verbal ha provocado en La Casa de los Famosos México 2024.

Sabine Moussier (Instagram/@cuentameloyaof)

Es por eso que Sabine Moussier ‘ya le cantó un tiro’ a Adrián Marcelo y mejor que ni lo encuentre.

“Adrián Marcelo, qué pena y qué tristeza, y qué vergüenza haber dicho que era un honor conocerte. Qué dolor haberte dado un espacio en mi corazón” Sabine Moussier

Sabine Moussier asegura que Adrián Marcelo convirtió La Casa de los Famosos México 2024 en “un asco”.

Por lo que la actriz espera que Adrián Marcelo cumpla y reparta el premio de La Casa de los Famosos México 2024, si llega a ganar.

“Gracias a tu basura y a tu falsedad con todos tus seguidores que tengas, no me interesa, lograste que esta casa fuera un asco” Sabine Moussier

Pero sobre todo, Sabine Moussier dejó claro que cuando termine su contrato y se encuentre a Adrián Marcelo, lo va a cachetear.

“Voy a esperarme a que termine todo esto, a que se termine mi contrato y algún día te voy a encontrar en la calle y no te voy a dar un beso, te voy a dar una cachetada que vas a recordar el resto de tus días” Sabine Moussier

“Adrián Marcelo, qué vergüenza haber dicho que era un honor conocerte, gracias a tu basura y a tu falsedad lograste que esta casa fuera un asco, algún día te voy a encontrar en la calle y te voy a dar una cachetada” LO ARRASTRÓ 😭 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/TsO9IuXCc7 — nacho con O (@Michelsonfancl) August 27, 2024

Los ex compañeros de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México 2024 lo detestan o se burlan de él

Sabine Moussier no es la única que mostró su desprecio a Adrián Marcelo, pues sua ex compañeros de La Casa de los Famosos México 2024 no lo soportan.

Así es el caso de Shanik Berman -de 65 años de edad- quien ya se enteró de cómo Adrián Marcelo se burló de la muerte de su hijo en La Casa de los Famosos México 2024.

Shanik Berman fue contundente al decir que no quiere volver a ver a Adrián Marcelo.

Mariana Echeverría decidió mejor alejarse de todo lo que ocurre en La Casa de los Famosos México 2024 y ya no quiere saber nada.

Mientras que Luis “Potro” Caballero, ha preferido burlarse del cuarto Tierra y Adrián Marcelo.

La mayoría de los ex compañeros de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México 2024 no lo soportan y una cachetada de Sabine Moussier ya lo espera a su salida.