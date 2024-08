Karime: Me vinieron a gritar mis papas, que Sian, Agustín, gomita y Ricardo están débiles que nominemos sin miedo y no caigamos en provocaciones.



AHUEVOOOOOO, ME ENCANTO 😌🤌 #lcdlfmx2 #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/mmBL7mMEW3