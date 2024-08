Sabine Moussier no soportó y llora al recordar cómo le suplicó a La Jefa que la sacara de La Casa de los Famosos México 2024.

Aunque posiblemente no lo esperaba, Sabine Moussier -de 58 años de edad- se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2024.

La actriz expresó que estaba feliz de haber salido de La Casa de los Famosos México 2024, pues ya estaba sacando lo peor de ella.

Como cada habitante eliminado de La Casa de los Famosos México 2024, Sabine Moussier acudió al programa Hoy y Cuéntamelo Ya!.

La experiencia de Sabine Moussier en Cuéntamelo Ya! terminó en lágrimas, cuando le mostraron cómo insultó a las integrantes del cuarto Mar.

Sabine trató de justificar sus agresiones verbales principalmente contra Briggitte Bozzo, de 23 años de edad, asegurando que el reality sacaba lo peor de las personas.

El rostro desencajado de Sabine Moussier lo decía todo y sus lágrimas confirmaban que ya estaba incómoda en La Casa de los Famosos México 2024.

Sabine Moussier insiste que fue ella quien decidió salirse de La Casa de los Famosos México 2024.

Pues la actriz sentía que el proyecto estaba sacando lo peor de ella y estaba viviendo un pasado de violencia que ya no quería volver a pasar.

Después de que Sabine Moussier admitiera que fue muy agresiva con Briggitte Bozzo, expresó que ella también había sido insultada.

“Claro que me indigné, perdóname Briggitte si dije lo de las nalgas de pañal, pero se metieron mucho conmigo y sí me hicieron sacar lo peor”

Sabine Moussier se sintió mal con los apodos que le pudieron las habitantes del cuarto Mar, como momia o ‘pinche loca’.

La actriz menciona que todas las agresiones dentro de La Casa de los Famosos México 2024 le hicieron recordar su tormentoso pasado.

“Estoy empezando a revivir cosas de un pasado donde me he venido reconstruyendo y que no se vale, porque de esta no me levanto”

Sabine Moussier