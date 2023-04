María León de 37 años de edad, ha ofrecido disculpas en sus redes sociales; esto tras equivocarse al cantar el Himno Nacional.

Tal y como reveló María León en su Twitter, la cantante se equivocó al cantar el Himno Nacional Mexicano previo al Giants vs Patriots en el segundo partido de la Mexico City Series.

Y es que tal y como se revelaron en los videos posteriores a la participación de María León, la cantante confundió las dos primeras estrofas del Himno Nacional.

Tal y como reveló la propia María León, se equivocó al cantar el Himno Nacional en el Estadio Alfredo Harp Helú , por lo que pidió una disculpa pública en sus redes sociales.

“Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional.Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa.🙏🏽

