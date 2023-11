Lupita Jones llora al contar cómo se enteró que Cynthia de la Vega la reemplazaría en Miss Universo México, luego de más de 30 años al frente de la organización.

El 18 de noviembre se llevó a cabo la 72ª edición del Miss Universo en San Salvador, donde lamentablemente la representante mexicana Melissa Flores no estuvo entre las 20 finalistas.

Sin embargo, no todo fueron malas noticias para México, y es que se reveló que el país será sede de Miss Universo 2024.

La noticia se dio en medio de versiones que señalaban que Lupita Jones -de 56 años de edad- dejaría de ser la directora de Miss Universo México.

En medio de las especulaciones, el lunes 20 de noviembre se confirmó a Cynthia de la Vega -de 32 años de edad- como la encargada de dirigir y gestionar Miss Universo México.

Al borde del llanto, Lupita Jones se mostró decepcionada con la organización de Miss Universo y aseguró que ya no está dispuesta a poner su pellejo para protegerla.

Lupita Jones y Cynthia de la Vega (Especial )

Lupita Jones asegura que nunca le dijeron que dejaría de ser parte de Miss Universo México

Después de varios meses de especulaciones, se confirmó que Lupita Jones dejaría de estar al frente de Miss Universo México luego de más de 30 años.

El lunes 20 de noviembre se llevó a cabo una conferencia de prensa con Anne Jakapong Jakrajutatip, propietaria de JKN Global Group; empresa que compró Miss Universo desde el año pasado.

Así como con el empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia en nuestro país.

Ahí se confirmó a Cynthia de la Vega como nueva directora de Miss Universo México o Mexicana Universal, como se le llamó durante los últimos años de la gestión de Lupita Jones.

Cynthia de la Vega (@cynthiadelav / Instagram )

En encuentro con varios medios de comunicación, Raúl Rocha Cantú desmintió cualquier problema con Lupita Jones.

“Entregar una dirección no es lo mismo que entregar una corona. No tenemos nada en contra de la administración anterior. Reconozco y se le agradece su tarea, su trabajo y su labor a lo largo de todos estos años porque fue espléndida y extraordinaria, pero con el nuevo criterio que se tiene ahora traemos otra visión” Raúl Rocha Cantú

Tras confirmarse la llegada de Cynthia de la Vega, el reportero Luis Alfonso Borrego tuvo la oportunidad de conversar con Lupita Jones.

En su entrevista, Lupita Jones se dijo decepcionada con la organización de Miss Universo por la manera en la que la sacaron.

Pese a todos los rumores, Lupita Jones aseguró que nadie de la organización de Miss Universo le dijo que estaría fuera.

“No, la organización de Miss Universo no me ha informado oficialmente nada” Lupita Jones

Lupita Jones aseguró que ella no esperaba un homenaje , pero sí que le dieran la cara para decirle que ya no sería parte de Miss Universo México.

“Yo no esperaría ningún bombos y platillos, ni homenaje, ni nada. Soy un director que se va, pero si que me dieran la cara, que me hablaran directamente y me dijeran ‘Lupita los intereses de la compañía van para otro lado y tú no formas partes de esos intereses de la empresa’, adelante” Lupita Jones

Entre lágrimas, Lupita Jones agradeció el apoyo que ha recibido durante estos 30 años al frente de Miss Universo México.

Lupita Jones revela que quieren destruir su imagen tras dejarla fuera de Miss Universo México

Durante su conversación, Lupita Jones reveló que le llegó la información que el empresario Rocha quería destrozar su imagen .

Lupita Jones destacó que no sabe cómo lo van a hacer, ya que todos sus escándalos han sido públicos.

“Extraoficialmente me llegó cierta información de que este señor Rocha contrató una agencia de marketing para destrozar mi reputación, mi imagen, aprovechando no sé, utilizando que argumentos no lo sé, porque mis escándalos todo el mundo los conoce no habrá nada nuevo” Lupita Jones

En el video, Lupita Jones puntualizó que quieren construir una plataforma de empoderamiento de la mujer al destruirla.

“Su mejor estrategia es destrozar a una mujer que ni siquiera conoce, que no le he hecho nada y sobre eso usted quiere construir una plataforma de empoderamiento para la mujer, no me parece coherente” Lupita Jones

Lupita Jones, directora de Mexicana Universal. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Lupita Jones también habló sobre los rumores de fraude que hay acerca de Anne Jakapong Jakrajutatip.

“Las mismas energías se atraen, la persona que compró la compañía pues también está envuelto en escándalos de bancarrota, fraudes y demás” Lupita Jones

En ese sentido Lupita Jones, dejó en claro que ya no se va a sacrificar por una organización con la que no está de acuerdo con el rumbo que ha adoptado.