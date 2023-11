Sofía Aragón -de 29 años de edad- le dice “karma” a la salida de Lupita Jones de Miss Universo México, estas fueron sus contundentes palabras.

Luego de que se dio a conocer que Lupita Jones -de 56 años de edad- ha quedado fuera de la dirección de Miss Universo México, Sofía Aragón ha reaccionado feliz por la noticia.

Sin embargo, pese a las diferencias que tuvo en el 2019, Sofía Aragón le agradeció a Lupita Jones el tiempo que estuvo frente a Mexicana Universal; reconociendo lo que hizo por las participantes.

Las contundentes palabras de Sofía Aragón tras la salida de Lupita Jones de Miss Universo México

Sofía Aragón está en la polémica total, pues le mandó una indirecta a Lupita Jones ahora que quedó fuera de la dirección de Miss Universo México.

La modelo compartió un video en el que, con total apertura, se refirió a todo lo acontecido respecto a Miss Universo México y Lupita Jones.

Sofía Aragón (@sofaragon / Instagram )

Dejando en claro que el karma llega tarde o temprano.

“El karma es muy poderoso… intentemos dejar huellas, no cicatrices…” Sofía Aragón

Sofía Aragón le agradeció por todos los años que fungió como directora de Miss Universo México, pues sabe que le metió todo su corazón a la organización.

No obstante, no dudó en acusar a Lupita Jones de haber lastimado a sus compañeras y a ella, así como de no hacer algunas cosas de forma “correcta”.

Lupita Jones (Agencia México.)

Por ello, arremetió en contra de Lupita Jones dejando entrever que, en su opinión, lo que le está sucediendo es lo que está pagando por el karma.

A pesar de todos los comentarios, pidió al público apoyar a la nueva organización Miss Universo México, para que no hubiera peleas entre los diferentes grupos que existen en Mexicana Universal.

Por último, Sofía Aragón le mandó un mensaje muy especial a Lupita Jones, pues opina que todo lo que está viviendo se le está “regresando” por todo lo que hizo.

Polémica de Sofía Aragón y Lupita Jones en Miss Universo México

Es sabido que la ex representante de México en Miss Universo 2019, Sofía Aragón, no terminó en buena relación con Lupita Jones.

Sofía Aragón reveló hace algunos años que Lupita Jones no pagó su preparación para el certamen en el cual representó a México.

Ni recibió apoyo económico como el resto de las jóvenes que participan en el certamen.

En el 2020 no entregó la corona a la sucesora de Mexicana Universal y fue cuando dio a conocer su conflicto con Lupita Jones.

La gota que derramó el vaso del conflicto fue cuando Sofía Aragón aceptó un contrato con TV Azteca, lo cual no le gustó nada a Lupita Jones por el contrato de exclusividad.