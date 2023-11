¿Qué pasó con Lupita Jones? Pierde Miss Universo México luego de más de treinta años y Cynthia de la Vega la sucede después de haber representado al país en el 2011.

Durante la 72ª edición del Miss Universo -que se llevó a cabo el pasado sábado 18 de noviembre en San Salvador- se reveló que México será sede en 2024.

En medio de la gran expectación sobre Miss Universo 2024, se dio a conocer que en la organización de México habrá varios cambios.

Y es que se reveló que Lupita Jones -de 56 años de edad- dejará de ser la directora de Miss Universo México, esto luego de todas las acusaciones sobre la manera en que dirigía el certamen.

Ahora será Cynthia de la Vega -de 32 años de edad- la encargada de dirigir y gestionar Miss Universo México, de esta manera empieza una nueva etapa dentro del certamen en el país.

Desde hace varios meses han surgido varios rumores en torno al futuro de Lupita Jones como directora de Miss Universo México.

Aunque varias versiones aseguraban que ya se encontraba fuera de la institución, no había un comunicado oficial que aclarará la situación de Lupita Jones.

En medio de todas las especulaciones, Lupita Jones reveló que a ella no le habían comunicado nada, pero todo parecía que había quedado fuera de Miss Universo México luego de más de 30 años.

“En los últimos meses ha habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que se aclare la situación. Les quiero decir que, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, aunque todo apunta a que es verdad lo que se está diciendo”

Lupita Jones destacó que diversas situaciones que estaban sucediendo le hacían creer que ya no sería parte de Miss Universo México.

“Hablé con la directora de licencias y me dijo ‘Lupita, de verdad, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra, no sabemos qué está pasando, para nosotros tú sigues siendo la directora. Pero las cosas como se han estado presentando, las situaciones que me tocó enfrentar aquí apuntan a que sí, hay otro director de Miss Universo en México”

Lupita Jones