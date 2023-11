Lupita Jones -de 56 años de edad- le manda un mensaje muy especial a sus haters pidiéndoles que se resignen porque “Hay reina madre para rato”.

Luego del revuelo que causó el anunció de la salida de Lupita Jones de Miss Universo, la empresaria dejó claro su postura al respecto mandando un mensaje muy peculiar.

Pese a que no está de acuerdo con el rumbo que está tomando la organización bajo la dirección de Raúl Rocha Cantú, Lupita Jones se muestra enfocada en sus proyectos a futuro.

Después de varios meses de rumores, se ha confirmado la salida de Lupita Jones de la dirección de Miss Universo luego de más de 30 años al frente de la organización.

Cynthia de la Vega -de 32 años de edad- será la nueva directora nacional de Mexicana Universal por decisión de la dueña de Miss Universo Anne Jakrajutatip.

Lupita Jones se encuentra en medio de una nueva controversia después de ser destituida de Miss Universo.

A través de sus historias de Instagram, Lupita Jones compartió una captura de pantalla de las tendencias en Twitter, en donde claramente se puede observar que su nombre está en el primer lugar.

Lupita Jones, considerada como “La reina madre”, escribió a todos los haters que esperaban verla destruida ante la noticia; sin embargo, sólo dio fin a un ciclo muy especial en su vida.

Algo que sin duda celebró, mostrándose optimista respecto a su futuro al frente de Mexicana Universal.

Después de 30 años y 3 coronas ganadas, Lupita Jones se ha despedido de manera oficial del certamen de belleza, pues la nueva dueña del evento decidió quitarla del puesto.

A través de un video, Lupita Jones confirmó que deja Miss Universo, organización que dirigió por más de 30 años.

“En los últimos meses han habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que se aclare la situación. Les quiero decir que en primer lugar Miss Universo no me ha confirmado nada, aunque todo apunta que si hay otro director de Miss Universo México”.

Lupita Jones