¿Lupita Jones está muy afectada tras ser corrida de Miss Universo México? Así lo dio a conocer una de sus exalumnas.

Después de varios meses de especulaciones, se confirmó que Cynthia de la Vega -de 32 años de edad- sería la encargada de dirigir y gestionar Miss Universo México.

Tras más de 30 años en el cargo, Lupita Jones -de 56 años de edad- fue sustituida luego de que protagonizó varias polémicas sobre la manera en la que dirigía el certamen.

Pese a que ya se hablaba de su salida de Miss Universo México, Lupita Jones se mostró sumamente molesta por la forma en la que fue destituida.

A menos de una semana de su cambio, una de sus exalumnas dio a conocer que Lupita Jones no se encuentra pasando por un buen momento.

Luego de dejar su cargo como directora de Miss Universo México.

Luego de que durante la 72ª edición del Miss Universo se reveló que México será sede en 2024, se anunciaron cambios en la organización del país.

En conferencia de prensa se confirmó a Cynthia de la Vega como nueva directora de Miss Universo México.

Lupita Jones está muy afectada tras ser corrida de Miss Universo México, dice una de sus ex alumnas

O Mexicana Universal, como se le llamó durante los últimos años de la gestión de Lupita Jones.

La noticia sorprendió a Lupita Jones y es que aseguró que la organización de Miss Universo no le había informado nada.s

Al borde del llanto, Lupita Jones se mostró muy molesta con la organización de Miss Universo por la manera en la que la sacaron después de más de 30 años de trabajo.

Ahora, es una de sus exalumnas quien confirma que Lupita Jones no se encuentra nada bien después de que se anunció su salida de Miss Universo México.

Se trata nada más y nada menos que de Jacqueline Bracamontes -de 43 años de edad- quien salió en defensa de Lupita Jones.

Jacqueline Bracamontes destacó que ya se venía un cambio en Miss Universo México, pero consideró que no fue la forma correcta de correr a Lupita Jones .

“Yo no sé, el momento de cambio venía, le tocó a Lupita. Tal vez la forma no fue la ideal, pero yo quiero mucho a Lupita”

En su conversación, Jacqueline Bracamontes reveló que Lupita Jones no está bien tras salir de Miss Universo México.

Jacqueline Bracamontes confesó que ella no tiene el poder para decidir cómo se hacen las cosas en Miss Universo México.

“Desgraciadamente yo no tengo el poder ni nada para yo decir cómo se hacen las cosas”

En el video, Jacqueline Bracamontes refrendó su apoyo a Lupita Jones, pero destacó que desea que le vaya muy bien a la nueva administración.

Al ser cuestionada sobre Cynthia de la Vega, Jacqueline Bracamontes destacó que tendrá que ver su trabajo para poder opinar, pero le desea que le vaya muy bien.

A pesar de lo que representó para Lupita Jones la pérdida de Miss Universo México.

“Todavía no lo podemos aplaudir porque acaba de empezar, vamos a darle chance. Pero obviamente le deseo lo mejor”

Jacqueline Bracamontes se mostró abierta a los cambios que ha tomado Miss Universo.

“Estoy abierta al cambio, la inclusión, me encantó ver a mamás participando, espectaculares que yo decía que increíble, así es la vida real hay que adaptarnos todos a los cambios”

Sobre las críticas que ha recibido Lupita Jones, Jacqueline Bracamontes destacó que ella solo puede hablar de lo que le tocó vivir y en su tiempo recibió mucho apoyo.

Cabe recordar que Jacqueline Bracamontes fue la ganadora de Nuestra Belleza México en el 2000 y participante de Miss Universo en 2001.

“A mí me fue muy bien, quiero mucho a Lupita me trató super bien, me apoyó mucho y eso es lo que puedo decir”

