Durante la After Kings, el programa que reúne a los presidentes de los clubes de la Kings League, Gerard Piqué se enfrentó a Ibai Llanos.

Y es que el pesado humor de Gerard Piqué, de 36 años de edad, cansó a su compañero Ibai Llanos, de 27 años de edad.

En esta ocasión a Ibai Llanos no le pareció que el exfutbolista se mofara de Adri Contreras, de 26 años de edad, quien propuso hacer una modificación al reglamento.

El tiktoker representante del equipo “El barrio” pidió que en vez de penalizar los penaltis por mano con tarjeta amarilla, los goles resultantes de esa falta valieran el doble.

Por lo que Gerard Piqué de inmediato dijo: “Venga, suerte, Adri, suerte”, lo que desató carcajadas entre los presentes.

Ibai Llanos le exige respeto a Gerard Piqué

A Ibai Llanos no le hizo tanto gracia el comentario por lo que un poco molesto se enfrentó al novio de Clara Chía, de 23 años de edad.

“Basta ya. No, escúchame, Gerard, basta de faltarle el respeto a Adri Contreras”, exigió y hasta amenazó con no estar presente el próximo domingo si la burla continuaba.

“Una falta de respeto más y no me presento”,amenazó. “Me la pela tener una derrota más si no vengo. Me la pelará”, agregó y enseguida a Gerard Piqué le cambió la cara.

Gerard Piqué contraataca

El también empresario adoptó un semblante serio sobre todo cuando otro de los presentes le preguntó si algún día contaría lo que Adri Contreras le había hecho.

Por lo que un poco molesto, Gerard Piqué aseguró que él desde un principio apostó para que Adri Contreras tuviera un equipo.

“A mí me hace mucha gracia todo esto y la broma, pero Adri es un nombre mío desde el primer día”, señaló y para dejar en claro que no miente, puso en jaque a Ibai Llanos.

“Te lo puede decir Ibai, que está poniendo cara ahora de que no sabe nada, pero sí. Que diga la verdad, que me diga a la cara que no, ¿quién fue el que propuso el nombre”, citó y su compañero no pudo negarlo.

Fue así como Gerard Piqué dejó claro que hubiera lanzado su comentario si cualquier persona lo hubiera hecho y no precisamente Adri Contreras.