Verónica Castro pudo regresar a las telenovelas, pero alguien reveló el porqué no

Luego de que Verónica Castro declarara que ningún productor de cine o televisión la busca para la realización de un proyecto, alguien la desmiente.

Es su propio hermano quien asegura que Verónica Castro, de 71 años de edad, sí ha recibido propuestas, pero se niega a volver a la pantalla chica.

En un breve encuentro con la prensa, José Alberto Castro reveló el porqué Verónica Castro no ha regresado a las telenovelas.

De acuerdo con el productor televisivo, de 60 años de edad, Verónica Castro pudo haber regresado a las telenovelas desde hace más de 3 años, pero no quiso.

Y es que antes de desatarse la pandemia por Covid-19, él le presentó dos telenovelas, pero las historias no le gustaron y lo rechazó, el motivo es simple.

“Si Verónica va a presentar un proyecto, va a ser el que ella quiera hacer”, dice el productor y asegura no es un tema de dinero sino de gusto y de ganas.

“(Ella me dice) quiero hacer un proyecto con el que me sienta a gusto, que me guste, que me sienta contenta”

José Alberto Castro