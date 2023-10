Una vieja amiga de Adela Noriega sabe toda la verdad de Carlos Salinas de Gortari y Peso Pluma.

Hace unos días se volvió viral un video que aseguraba que Hassam Kabande Laija -nombre de Peso Pluma- era hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari.

El rumor de que Adela Noriega -de 53 años de edad- y Carlos Salinas de Gortari sostuvieron una relación, ha trascendido por varios años.

Incluso, se ha dicho que la afamada actriz tuvo un hijo con Carlos Salinas de Gortari.

Una amiga de Adela Noriega revela si es verdad que Peso Pluma es su hijo

Aunque el rumor de que Peso Pluma es hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari -de 75 años de edad- suena absurdo, hay quienes sigue investigando si es verdad.

Fue así que una reportera cuestionó a Carla Estrada sobre este chisme, pues la productora es vieja amiga de Adela Noriega.

Adela Noriega, Peso Pluma y Carlos Salinas de Gortari (Especial )

Carla Estrada -de 67 años de edad- se rió de la pregunta y negó que Adela Noriega tenga hijos.

“Primero, pobre Peso Pluma, segundo, ya a Adela déjenla en paz por favor. Nada que ver, Adela no ha tenido hijos. Yo te lo puedo decir de la época que estuvimos cerca y hace muchos años que no la veo” Carla Estrada

La productora dejó claro que Adela Noriega no es mamá, hasta donde ella sabe, pues hace muchos años que no tiene contacto con la actriz.

Carla Estrada habló por última vez con Adela Noriega hace cuatro años, pero admitió que el rumor de que la actriz es mamá de Peso Pluma “estaba bueno”.

“Ni se parece Peso Pluma a Adela”, dijo sonriendo Carla Estrada, quien también pidió que cesen los rumores sobre la vida de Adela Noriega.

Carla Estrada, productora. (Agencia México)

Adela Noriega no tuvo hijos, asegura Carla Estrada

Carla Estrada dijo muy segura que Adela Noriega no ha tenido hijos, con lo que no sólo se descarta que sea mamá de Peso Pluma, si no otro rumor que la ha perseguido.

Una teoría asegura que Adela Noriega se había retirado de las telenovelas en 2008 porque tenía una relación con Carlos Salinas de Gortari.

Incluso, que se había alejado de los reflectores porque había tenido un hijo con el expresidente.

Pero la productora ya dejó claro que Adela Noriega no tuvo hijos.

Si hipotéticamente Adela Noriega hubiera tenido un hijo, este tendría menos de 15 años y no podría ser madre de Peso Pluma, quien tiene 24 años de edad.