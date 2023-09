A través de una inteligencia artificial, han logrado que Gerard Piqué -36 años- le pida disculpas a Shakira -46 años- y así es como se ve.

Una inteligencia artificial ha hecho un video protagonizado por Gerard Piqué, en donde con la voz del ex futbolista pide perdón a Shakira.

Las disculpas generadas por la inteligencia artificial han hecho que los usuarios se sorprenden pero, a la vez, se rían ante las palabras de Gerard Piqué a Shakira.

¿Shakira no paga? Una exbailarina revive polémica con estreno de El Jefe, pero eso no fue lo que más le dolió

¿Gerard Piqué en CDMX? Vieron al ex de Shakira en Polanco y hasta saben a qué vino

En redes sociales se ha viralizado un video de Gerard Piqué hecho con inteligencia artificial de nanatomedia, en donde el ex futbolista le pide perdón a Shakira.

Y es que después de los últimos años se ha hablado de todo, especialmente de la separación entre Gerard Piqué y Shakira, así como de la nueva pareja del ex futbolista, Clara Chía -24 años-.

Es por eso que un usuarios jugó un poco con la inteligencia artificial creando un video de Gerard Piqué pidiendo disculpas a Shakira.

En el video de la inteligencia artificial de Gerard Piqué, dice estar muy arrepentido por engañar a Shakira y fracturar a su familia.

Además de que el video hecho con inteligencia artificial mostrando a Gerard Piqué, asegura que su relación con Clara Chía ya se terminó.

Wendy Guevara besa y le restriega su pechonalidad a Nicola Porcella, pero dice no estar enamorada

Y de un momento a otro, el video hecho con inteligencia artificial de Gerard Piqué, pide matrimonio a Shakira, asegurando que es el amor de su vida.

“Qué tal amigos. Eh, hoy estoy aquí porque después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado y quiero decirte Shak perdón. Te amo Shakira, eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo, por favor perdóname”

Video de Gerard Piqué con inteligencia artificial