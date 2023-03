¿Más cambios en Venga la Alegría? ¡No por favor! Al parecer el programa matutino de TV Azteca vuelve a estar en controversia ya que un conductor que acaba de llegar ya está pensando en renunciar.

En enero del 2023 llegaron los cambios en “Venga la alegría” que celebra 17 años al aire logrando hacer amena las mañanas del público televidente.

Desde nueva productora y nuevos conductores ha sido algunos de los cambios que ha tenido el programa " Venga la Alegría” y no solo el programa que se transmite de lunes a viernes si no también “Venga la Alegría” fines de semana, que al parecer fue la producción que más cambios sufrió.

Este conductor de “Venga la Alegría” ya quiere renunciar

Los primeros días de enero por fin supimos quién era el conductor misterioso que entraría a las filas del matutino “Venga la Alegría”.

Mauricio Barcelata se integra a Venga La Alegría (@vengalaalegria / Instagram)

Mauricio Barcelata de 53 años de edad era el conductor sorpresa que regresaría al programa matutino para alegrar al público y aunque muchos no se lo esperaban ya que él se encontraba en Televisa en algunos proyectos y en Imagen.

A pesar de que lleva tan solo 2 meses en Venga la Alegría, Mauricio Barcelata ya está pensando en renunciar ¿Por qué? Desconocemos las razones

Se filtra que Mauricio Barcelata estaria a punto de renunciar a @VengaLaAlegria — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) March 17, 2023

A través de este tweet se rumora que el conductor de 53 años de edad ya quiere salir del programa matutino pero hasta el momento no se sabe si es realidad.

Al principio de su llegada Mauricio Barcelata tuvo buen recibimiento entre el publico y sus compañeros que se emocionaron que de nueva cuenta formará parte del equipo de “Venga la Alegría”.

Uno de los principales motivos de su regreso fue la nueva estrategia de TV Azteca para subir en el número de ratings y darle un toque más divertido al programa de televisión con nuevos conductores y secciones.

Uno de los comentarios que se pueden leer en este tweet donde aseguran que Mauricio Barcelata esta a punto de renunciar Venga la Alegría son: “Pues es mejor que se vaya! Se ve muy obvio que no lo soportan los otros conductores”, “No manchen, ya le agarre cariño nunca me hagan eso!!!!”, “Mejor que se vaya Ricardo Ho Sepulveda a otro proyecto, ya me hartan que toquen a los del lado del pueblo”.

Al parecer nuevamente “Venga la Alegría” vuelve a caer en la mira de los usuarios de redes sociales expresando la molestia de algunos de los conductores que conforman el matutino de Tv Azteca.