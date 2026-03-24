Ulises de la Torre, actor y hermano de Arath de la Torre, sorprendió al público al inaugurar su propia taquería en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX.

Tras tres años sin participar en telenovelas, decidió emprender con Los Igualados, un local de barbacoa de picaña que él mismo atiende, desde despachar hasta cerrar las cortinas al final del día.

Aunque sigue presente en televisión como conductor de Cuéntamelo Ya, su nuevo proyecto refleja la búsqueda de alternativas fuera de la actuación.

Ulises de la Torre inaugura taquería en la CDMX atendida por él mismo

La falta de trabajo llevó a que el actor Ulises de la Torre abriera su taquería en la CDMX, pero lo que sorprendió más es que por su reciente inauguración él mismo la atiende pues no tiene personal.

Fue en enero de 2026 que Ulises de la Torre, decidió emprender con su taquería “Los Igualados” ubicada en Av. Querétaro 50, Progreso Tizapán, alcaldía Álvaro Obregón en la CDMX.

La taquería además de llamar la atención porque es atendida por el propio actor, lo hace porque se trata de barbacoa de picaña con servicio a domicilio, en local y también para eventos.

Asimismo, un video mostrado por Kadri Paparazzi sobre un día rutinario en la taquería de Ulises de la Torre, enseñó que el actor es incluso quien cierra las cortinas de su local alrededor de las 6:00 pm en fin de semana.

Ulises de la Torre muestra su taquería Los Igualados. (Instagram/los_igualados1)

En 2023 fue la última vez que Ulises de la Torre estuvo en televisión en la telenovela Corona de Lágrimas en el papel de Agustín Galindo.

Sin embargo, el actor sigue teniendo presencia en televisión, pues actualmente está como conductor en el programa Cuéntamelo Ya en Las Estrellas.